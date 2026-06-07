Este popular medio británico se fija en lo primero que ha hecho el papa al llegar a España: "Podría interpretarse como un apoyo"

La BBC se ha hecho eco de la visita de León XIV a España. Sobre todo, de su primer y gran discurso. El popular canal de televisión británico ha publicado un artículo en el que destaca que el Papa haya aprovechado su primera disertación al pueblo español para elogiar la oposición del país a las guerras y su apoyo por los migrantes.

Así, el medio de comunicación ha recordado los roces entre La Moncloa y la Casa Blanca. La BBC explica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido serios roces con Donald Trump por su oposición a la guerra de Irán y con Israel por la guerra en Gaza. "El Papa elogia la fiel adhesión de España al derecho internacional y al multilateralismo".

"La inmigración es un tema controvertido en España, y el énfasis que el Papa puso en este tema durante su gira podría interpretarse como un apoyo al primer ministro socialista", apunta el canal público en su versión digital.

Los abusos de la Iglesia

El medio de comunicación ha reservado unos párrafos para informar sobre la posición del Papa sobre los abusos sexuales en el centro de la Iglesia: "Son una herida abierta". Tal y como destaca el medio, el gobierno de Sánchez y la Iglesia Católica en España firmaron un acuerdo histórico en marzo para indemnizar a las víctimas tras años de quejas por la supuesta incapacidad de los líderes religiosos para abordar el problema de forma adecuada.

Aprovechando esta visita multitudinaria, el Rey, Felipe VI, aprovechó su discurso para elogiar la "claridad y firmeza" del papa León XIV en esta cuestión, afirmando que "es esencial en el proceso de sanación y reparación del daño infligido". Se trata de la primera vez que el monarca se refiere públicamente a esta cuestión.

El discurso de León XVI

El Papa dejó en su primera jornada en Madrid (estará en España hasta el próximo 12 de junio) una importante lista de titulares que invitan a la reflexión y a la fe. Su discurso en el Salón de las Columnas del Palacio Real de Madrid invitó a la "reconciliación" y a evitar por todos los medios "la cultura del enfrentamiento".

"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia", aseguró el Pontífice.

De esta forma, reivindicó la cultura del encuentro. "No es la cultura del enfrentamiento la que genera estabilidad y prosperidad. El mensaje de paz que para algunos resuena como provocador, no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro". "Necesitamos trascendencia, pero en estos momentos oscuros, invito a todos a abandonar las narrativas polarizantes de vuestra realidad", aseguró.