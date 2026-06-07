La solución de bajo coste contra el calor extremo: pintar los tejados de blanco baja la temperatura de las casas 3 o 4 grados

Un estudio acerca de los beneficios de la adaptación al calor para grupos vulnerables en África denominado proyecto Habvia ha llegado a la conclusión de que un simple gesto como pintar las casas con una pintura blanca que tenga la capacidad de rebotar la luz puede suponer la diferencia entre vivir en una auténtica sauna y residir en una vivienda mínimamente habitable.

Habvia es uno de los nueve proyectos de HeatNexus, financiado por la fundación Wellcome Trust. La iniciativa se ha basado en un producto sudafricano llamado Rhinoluxe Heat Reflect que es una pintura reflectante infrarroja para techos.

Y los resultados están siendo muy positivos. Tal y como informa The Guardian, los datos de temperatura recopilados durante tres veranos en 240 viviendas de toda África han revelado que aquellas con techos pintados son, en promedio, entre 3 y 4 °C más frescas durante las horas de mayor calor.

Esa reducción de las temperaturas también se nota por la noche, lo que hace que los residentes puedan dormir mejor. En ese sentido, Lara Dugas, epidemióloga que, junto con el climatólogo Mark New, son los investigadores principales de Habvia, ha subrayado que "la falta de sueño tiene consecuencias negativas para la salud mental y la salud en general, y agrava enfermedades preexistentes, como la hipertensión".

"Mis hijos duermen mejor. Para mí, eso lo es todo"

Sylvia vive junto a sus tres hijos en una casa de ladrillo en un barrio marginal de la provincia del Cabo Occidental, en las afueras de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Su vivienda ha sido una de las que ha recibido la pintura reflectante.

La mujer ha destacado, en declaraciones a The Guardian, que aunque "sigue haciendo calor", la realidad es que "ahora tenemos la casa más fresca y podemos estar cómodamente dentro cuando afuera aprieta el sol. Mis hijos duermen mejor. Para mí, eso lo es todo".

Por el contrario, Bongani, un hombre de 42 años de Khayelitsha (Sudáfrica), está a la espera de recibir esa pintura. "El calor me cansa y me irrita, y a veces ni siquiera puedo pensar con claridad. Mi techo aún no está pintado, pero a veces visito a un amigo cuyo techo ya está pintado. Allí hace más fresco, y cuando hace demasiado calor, prefiero ir a sentarme en su casa", ha explicado al citado medio.