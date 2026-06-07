China presenta el proyecto de una isla flotante nuclear con reactores de sales fundidas que funcionaría como puerto de contenedores y central energética

China prepara la construcción de una enorme isla flotante. Según Interesting Engineering, el enclave tiene el objetivo de trabajar la energía nuclear, será alimentado por reactores de sal fundida y servirá como terminal de transferencia de contenedores, centro energético y estación de carga para buques.

El proyecto corre a cargo del astillero Jiangnan, que presentó este innovador proyecto durante la Exposición Internacional de Transporte Marítimo Posidonia en Atenas, Grecia, el martes 3 de junio. La empresa con sede en Shanghái es una de las instalaciones de construcción naval más grandes e importantes de China.

La empresa, según recoge el medio de comunicación, Filial de la Corporación Estatal de Construcción Naval de China (CSSC) y durante el evento describió la iniciativa como un nuevo modelo de logística oceánica de cero emisiones, que fusiona el transporte de carga, la producción de energía y la generación de combustible en una única plataforma offshore.

Para sustentarse de energía, esta plataforma flotante estaría alimentada por avanzados reactores de sal fundida que usan sal licuada tanto como combustible. Los reactores pueden almacenar grandes cantidades de energía térmica. No dependen del agua para enfriarse.

Centro de energía flotante

La empresa constructora subrayó, durante el congreso griego, que la plataforma funcionaría como el "corazón cero carbono" de una red más amplia de transporte marítimo. Además del reactor, integraría paneles solares, aerogeneradores, sistemas de producción de hidrógeno, unidades de síntesis de combustibles verdes, así como infraestructura de suministro eléctrico.

La instalación es multipropósito. En alta mar produciría electricidad y combustibles marinos bajos en carbono, incluido el amoníaco. El interior del lugar podría utilizarse para alimentar las operaciones de terminales, cargar buques alimentadores eléctricos y suministrar combustible a los barcos a lo largo de las principales rutas comerciales.

Los propietarios del astillero de Jiangnan quieren que la isla flotante se convierta en "un nuevo ecosistema para la logística de contenedores oceánicos sin emisiones" y proporcione una "solución pionera para la transformación neutral en carbono de la industria naviera global".

La sal fundida como combustible

Según la empresa, una de las mayores ventajas del proyecto es la tecnología de reactor de sales fundidas (MSR). A diferencia de los reactores tradicionales, el MRS opera a una presión cercana a la atmosférica. Reduce el riesgo de explosiones o fugas de vapor a alta presión, que pueden dispersar materiales radiactivos.

"Los reactores de sal fundida evitan inherentemente el riesgo de fusión del núcleo y tienen características inherentes de seguridad y no proliferación", explicaron los portavoces de la compañía durante el evento griego. "Cuando el refrigerante de sal fundida entra en contacto con las temperaturas ambientales, puede solidificarse rápidamente, reduciendo considerablemente el riesgo de fugas relacionadas con accidentes".