Ámsterdam cambia las normas para seguir siendo amigos de las bicis: acaba de prohibir la circulación de las 'fatbikes' en uno de sus parques

Las bicicletas de ruedas anchas, conocidas como fatbikes, parece que ya empiezan a tener los días contados en algunas grandes ciudades. Las quejas de muchos ciudadanos sobre su peligrosidad en las urbes han logrado convencer al Ayuntamiento de Ámsterdam de que debía prohibir, desde el pasado 11 de mayo, su uso en Vondelpark, uno de sus parques más populares de la capital holandesa, según ha publicado Le Figaro. Su uso supondrá una multa de 115 euros, para las personas mayores de 16 años, y de 57,50 euros, para los menores de entre 12 y 15 años. Los menores de 12 años no serán multados, pero sus padres o tutores serán notificados de los hechos.

"Estamos recibiendo muchísimas quejas. Hace unos años, solo teníamos unas veinte relacionadas con las bicicletas de ruedas anchas; hoy en día, esa cifra supera las 2.000", declaró Melanie van der Horst, teniente de alcalde de Ámsterdam, quien impulsó la prohibición. Además, un grupo de ciudadanos ha logrado reunir 2.400 firmas contra los "ciclistas agresivos con bicicletas de ruedas anchas" en Ámsterdam. Denuncian que las "aceras se ha convertido en pistas de carreras" y que tienen una creciente sensación de inseguridad.

El parque Vondelpark, situado en el suroeste de Ámsterdam, fue elegido debido a las numerosas molestias denunciadas y a su gran afluencia de gente, tanto locales en bicicleta, a pie o en patines, como hordas de turistas torpes en sus bicicletas de alquiler. El problema es que, si bien las bicicletas eléctricas, que pueden alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, ya han desestabilizado este frágil ecosistema, el municipio afirma que las bicicletas de ruedas anchas, a menudo modificadas ilegalmente para alcanzar velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora, representan un peligro real.

"Imaginen a un niño de 11 años circulando a 50 km/h por la ciudad en una bicicleta de ruedas anchas, grande, pesada y modificada: es extremadamente peligroso", continúa la Van der Horst. "También estamos viendo accidentes muy graves entre niños, con lesiones cerebrales y desgarros de ligamentos de la rodilla. Los médicos dicen que es comparable a un accidente de motocicleta, dada la extrema violencia ", asegura.

Para los asiduos al Vondelpark, la prohibición es bien recibida, pero con cierto escepticismo. "Creo que deberían haber empezado por prohibir que los menores de cierta edad conduzcan estos vehículos, porque creo que ese es el mayor problema ", declaró Aleksandar Rankovic, de 47 años, a la AFP. "Es algo bueno para el parque y para la gente que simplemente quiere disfrutar de un poco de paz y tranquilidad", admitió el entrenador de fútbol, que vive cerca del parque.