La razón del éxito de la vajilla irrompible de Duralex: por qué eran tan resistentes los platos de tu abuela

Su nombre es ya toda una declaración de intenciones: Duralex. La empresa francesa fundada en 1945 se ha hecho conocida gracias a la gran durabilidad de sus vajillas, a las que muchos consideran prácticamente irrompibles.

Es extraño encontrar una casa de una abuela española en la que haya algún plato de Duralex. El secreto de su éxito (y su gran resistencia) es que la vajilla está hecha de vidrio templado, el cual se fabrica calentándolo progresivamente hasta alcanzar los 700 grados centígrados y enfriándolo de golpe.

En declaraciones a Verne, la presidenta de la Fundación Historia del Diseño, Isabel Zampi, explica que "es un vidrio mucho más resistente y que, en caso de romperse, lo hace en bolitas, evitando así que te puedas cortar".

"En España fue toda una revolución porque hasta entonces se utilizaban vajillas de loza y porcelana que después quedaron relegadas únicamente a las ocasiones especiales; las de Duralex aguantaban más trote", destaca la experta.

Duralex se prepara para entrar en concurso de acreedores

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los años más gloriosos de Duralex han pasado y ahora la compañía francesa está atravesando una grave crisis que está poniendo en riesgo su viabilidad.

Hace dos años, los problemas económicos de la empresa derivaron en que la misma pasara a convertirse en una Sociedad Cooperativa de Producción de Trabajadores (Scop). Sin embargo, esa solución no ha sido suficiente para poner fin a la crisis que Duralex lleva años arrastrando.

El resultado es que, según han informado diversas fuentes a la AFP, la empresa se está preparando para solicitar su entrada en concurso de acreedores. Una de las personas consultadas por la agencia ha advertido de que "las arcas están vacías y los trabajadores solo han cobrado el 50% de su última nómina".

Si la solicitud de entrada en concurso de acreedores es aceptada por las autoridades francesas, Duralex se enfrentará a su quinta suspensión de pagos en los últimos 20 años.