Los Javis ganan como mejor dirección en el Festival de Cannes por 'La Bola Negra' y 'Fjord' gana la Palma de Oro

Javier Ambrossi, Penélope Cruz y Javier Calvo en la alfombra roja del Festival de Cannes, donde han ganado la Mejor Dirección por La Bola Negra .

La película Fjord, del rumano Cristian Mungiu se ha llevado la prestigiosa Palma de Oro en Cannes, pero el cine español ha brillado con el premio a la Mejor Dirección para Los Javis por su aclamada, con aplausos de 20 minutos durante su proyección, La Bola Negra.

Precisamente fue Almodóvar en 1999 con Todo sobre mi madre el último premio a mejor dirección para un cineasta español. Eso sí, Javier Ambrossi y Javier Calvo han compartido premio junto a Pawel Pawlikowski, que también lo ganó en 2018 con Cold War.

Pero no pudo ser la Palma de Oro, con un director duro de roer, que cuenta su escasa filmografía por obras maestras. Se cumplían 65 años desde que la única película española ganara en Cannes con otra obra maestra. Fue el gran Luis Buñuel con Viridiana y, desde entonces, a pesar de que el más prestigioso festival de cine alabara a figuras como Almodóvar, se han quedado muchas veces a las puertas.

En cambio, en cuanto a los premios de interpretación, el palmarés patrio es mucho mayor:

Javier Bardem : Mejor Actor en 2010 por la película Biutiful .

: Mejor Actor en 2010 por la película . Antonio Banderas : Mejor Actor en 2019 por Dolor y gloria .

: Mejor Actor en 2019 por . Fernando Rey : Mejor Actor en 1977 por Elisa, vida mía .

: Mejor Actor en 1977 por . Paco Rabal y Alfredo Landa : Galardonados con el premio ex aequo a la Mejor Interpretación Masculina en 1984 por Los santos inocentes .

: Galardonados con el premio ex aequo a la Mejor Interpretación Masculina en 1984 por . José Luis Gómez: Mejor Actor en 1976 por Pascual Duarte.

No ha sido posible añadir una línea más a estos ilustres vencedores.

La ausencia de Almodóvar y Bardem alimentaba el pesimismo español

El cine español llegaba a la recta final de la gala con sensaciones bastante frías. Pedro Almodóvar, que competía con Amarga Navidad, ni siquiera apareció por la alfombra roja, lo que muchos interpretaron como señal de que se marcharía sin premios.

Tampoco apareció Javier Bardem, uno de los nombres que sonaban para mejor actor gracias a El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.

Parte de la atención española se concentraba en La Bola Negra, el proyecto de Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la figura de Federico García Lorca que recibió en su pase la mayor y más larga ovación del festival, con 20 minutos.

El segundo galardón más importante, el Gran Premio del Jurado, fue para Minotaur, del ruso Andrey Zvyagintsev.

Premios de actuación y España de vacío

Cannes dejó sin premio a Bardem y sorprende con un doble galardón de interpretación para Coward. El jurado presidido este año por Park Chan-wook decidió conceder el galardón masculino ex aequo a Emmanuel Macchia y Valentin Campagne. La decisión confirma además el enorme respaldo crítico que ha recibido la película durante todo el festival.

Otra de las grandes sorpresas de la noche llegó con el premio a mejor actriz. El jurado volvió a optar por un empate. Las ganadoras fueron Virginie Efira y Tao Okamoto por All of a Sudden, la nueva película de Ryûsuke Hamaguchi, el cineasta de Drive My Car.

Otro de los premios relevantes de la noche fue el de mejor guion. El reconocimiento fue para A Man of His Time, escrita y dirigida por Emmanuel Marre. La película reconstruye el ascenso de Henri Marre, un funcionario oportunista que aprovecha la instauración del régimen colaboracionista de Vichy en 1940 para impulsar su carrera dentro de la burocracia fascista francesa.

El considerado cuarto premio más importante de la noche, el del Jurado, fue para la alemana The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach.

Los primeros premios de la noche

La otra gran vencedora inicial antes del gran premio fue For The Opponents, del director Federico Luis, que ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje.

Antes del inicio del gran reparto de premios del jurado, la crítica internacional también había entregado el tradicional premio FIPRESCI. El galardón fue para FJORD, dirigida por Cristian Mungiu, uno de los cineastas europeos más prestigiosos de las últimas décadas gracias a películas como 4 meses, 3 semanas, 2 días.

Ruanda hace historia en Cannes: Ben’Imana logra la primera Cámara de Oro internacional para el cine del país

La película Ben'Imana, dirigida por Clémentine Dusabejambo, acaba de convertirse en la primera producción ruandesa en ganar un gran premio internacional en Cannes tras conquistar la Cámara de Oro a la mejor ópera prima.

La película está ambientada en 2012, casi dos décadas después del genocidio contra los tutsis de 1994, una de las mayores tragedias del siglo XX.

La Cámara de Oro es uno de los premios más prestigiosos de Cannes para nuevos cineastas.

Cannes 2026 y el nuevo impacto en los Oscar

Esta edición además tenía un valor extra de cara a Hollywood. La Academy of Motion Picture Arts and Sciences modificó recientemente las reglas para los Premios Oscar 2027.

Ahora, triunfar en grandes festivales internacionales puede facilitar automáticamente la entrada en la carrera de premios y permitir incluso que algunos países presenten más de una película internacional.

La ceremonia ha confirmado además algo que ya se intuía durante los últimos días del festival: Cannes 2026 ha sido una edición extremadamente impredecible. Varias favoritas se están quedando fuera.