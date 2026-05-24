Gonzalo Miró le dedica estos dos minutos a Miguel Ángel Rodríguez tras su polémico tuit sobre Sánchez

El periodista Gonzalo Miró se ha pronunciado este sábado desde el plató de Malas Lenguas Noche sobre el polémico tuit que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, publicó el pasado jueves sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra, por presunta como supuesto "líder" de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", según recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Tras la noticia, Miguel Ángel Rodríguez decidió publicar el siguiente mensaje en la red social X. "Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá’lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá’lante…", aseguró.

La reacción de Gonzalo Miró

El tuit del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha levantado una polémica total en las últimas horas, con más de 1.000 respuestas a la publicación. Pero el periodista Gonzalo Miró ha contestado a Miguel Ángel Rodríguez desde el programa que conduce Jesús Cintora.

"Yo creo que es un contaminador de lo que son las normas de la democracia para la convivencia. Pero no sólo para los que pensamos que existe lawfare en este país y que no es casualidad que él vaya anunciando las sentencias judiciales que se van a producir", ha razonado.

Gonzalo Miró ha señalado que "este tipo ha mentido en sede judicial". Tras provocar un pequeño revuelo por llamarle "tipo", ha reiterado que a Miguel Ángel Rodríguez no le va a llamar "caballero". "Ya te digo yo que no", ha añadido.

"Ha amenazado con cerrar medios. Ha reconocido en sede judicial que se inventa noticias para propagar bulos. Este es el personal. El personaje es de este nivel. Las reglas de la democracia se las pasa por el forro", ha asegurado.

Gonzalo Miró ha defendido que "ese es Miguel Ángel Rodríguez" y, "ahí le tenemos, presumiendo de lo que sabe que va a pasar". "Es el tipo de personajes de los que se rodea la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha criticado.

"Yo lo que veo es que cómo se trata a uno o a otro. Los tiempos de la Justicia en un caso u otro. Habláis de la 'Kitchen'. Yo no entiendo por qué no se imputa a Rajoy o a Cospedal. ¿En este país, no han pasado las suficientes cosas como para que haya alguna gente que podamos poner en duda cómo funciona la Justicia?", ha cuestionado.