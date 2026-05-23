Lamine Yamal, Marc Giró o Bad Gyal: la "casita" de Bad Bunny se llena de rostros populares en Barcelona 

La fiesta acaba de empezar. Bad Bunny ha hecho historia en Barcelona con un concierto multitudinario en el que no ha faltado ni baile, ni música, ni invitados populares. El cantante puertorriqueño ha vuelto a la ciudad condal después de siete años dando comienzo a sus doce fechas en España, que reunirán a 600.000 fieles.

"Han pasado unos cuantos años y algunas cosas sin querer se han olvidado", se ha disculpado el puertorriqueño en lo que pedía ayuda a su público del Estadi Olímpic con Callaíta, para comenzar a cantar sus reconocidos grandes éxitos. Bad Bunny no ha dejado de estar acompañado de sus fans catalanes.

Benito Antonio Martínez ha querido hacer referencia a su Puerto Rico natal y no hay mejor ejemplo que La casita, la estructura situada en el centro de la pista inspirada en el típico hogar puertorriqueño, desde donde ha sacado munición reguetonera con Veldá, Tití me preguntó, Neverita y Si veo a tu mamá, rodeado de una gran lista de invitados VIP que precisamente, no han pasado desapercibidos.

El porche, habitado este viernes por los barcelonistas Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi o Balde, ha pasado a un segundo plano cuando el cantante se ha encaramado al tejado de la casa para seguir la velada a través de Voy a llevarte pa PR, Me porto bien, No me conoce o Bichiyal.

En un bloque de una no tan lejana nostalgia reguetonera, Bad Bunny ha puesto a mover el culo al Lluís Companys con Yo perreo sola, acompañado de Bad Gyal, quien ha tirado Da Me sola como preludio a Safaera, uno de los temas más populares del puertorriqueño.

Los múltiples rostros populares que se encontraban en La casita de Bunny no han pasado desapercibidos en redes sociales y han dejado imágenes que pasarán a la memoria colectiva. Como Marc Giró, que se le ha podido ver bailando junto al puertorriqueño; o Lamine Yamal, embelesado junta a su nueva pareja y bajo la mirado de los miles de fans que se encontraban en el Olímpic barcelonés.

Ahora, el desembarco europeo de Bad Bunny seguirá con otro concierto en Barcelona este sábado, antes de montar su residencia particular en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid con diez shows los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio y luego seguir por ciudades como Lisboa, Londres, París o Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio.