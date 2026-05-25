Una estadounidense deja claro en qué es mejor España que Estados Unidos: es una diferencia clave

Tati es una joven estadounidense que inicialmente se mudó a España para vivir allí durante un año. Tal fue su amor por el país, su cultura y su gente que ha acabado quedándose de forma permanente en Madrid.

Tras un tiempo viviendo en la capital y adaptándose a la cultura española, se ha dado cuenta de varios aspectos por los que España supera a Estados Unidos, y por mucho. De hecho, ha elaborado una larga lista con la que quiere hacer una serie de vídeos en su perfil de TikTok (@tati_in_spain) y ha comenzado comentando una de ellas.

"Algo que España hace mejor que los Estados Unidos, en términos culturales, es caminar. Por supuesto, debo mencionar que las calles en España están diseñadas para personas, no para coches", ha expresado, compartiendo una idea que escuchó en otro vídeo y con la que se mostró totalmente de acuerdo.

Cree firmemente que, cuando sale por la tarde por la ciudad, ve a mucha gente simplemente dando un paseo y de "todas las edades": "Como alguien que es de EEUU, antes solía caminar si tenía un perro o si intentaba alcanzar mi cuota de pasos". En España, sin embargo, no ha sido el caso.

Ha puesto en valor que en España las personas salen a caminar para "tomar aire fresco" o para hacer ejercicio.

"Un ambiente más familiar"

También ha revelado algunos choques culturales que vivió mientras trabajaba en una escuela española: "Observar cómo todos los adultos son, en cierto modo, como una tercera figura paterna". Se ha referido así al ambiente familiar que percibió en los centros educativos, con una relación "mucho más estrecha" entre estudiantes y profesores.

"El conserje entró en una de nuestras clases y reprendió severamente a los alumnos por dejar su aula demasiado desordenada. No es la primera vez que le veo involucrarse. Es como otro miembro adulto del personal de la escuela, sin importar si es profesor o conserje, está dentro de su autoridad reunir a los niños y disciplinarlos verbalmente. Y estoy totalmente a favor de ello", ha opinado.