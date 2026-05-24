Preguntan a Manuel Vicent por Juan Carlos I y termina describiendo a Felipe VI con estas siete palabras

El escritor Manuel Vicent se ha caracterizado siempre por hablar con claridad de cualquier asunto de actualidad y en una entrevista publicada este domingo en el diario El Español no ha dudado en hablar del reinado de Felipe VI en términos bastante llamativos.

En un momento de la entrevista, le han preguntado por el republicanismo y lo que ha ocurrido con Juan Carlos I, que se marchó de España en agosto de 2022 y lleva cuatro años viviendo en Abu Dabi.

"Para mí, la república, el régimen republicano en general, es una entelequia de libertad. Abril, las lilas, la alegría, todas las flores… Pero, en el fondo, una república no es más que una forma de gobierno. Y hay repúblicas de todo tipo", ha destacado.

"Los reyes deben tener una función útil"

Manuel Vicent ha defendido que "los reyes deben tener una función útil" y cree que "la están desempeñando" en la actualidad. "Tal como está ahora este país, cambiar de régimen, ir de la monarquía a la república, sería una locura", ha añadido.

"¡Imagínate tener un jefe del Estado del PP y un primer ministro del PSOE o al revés! ¡Lo que sería esto!", ha reconocido, antes de entrar en detalle sobre qué le está pareciendo el reinado Felipe VI.

El escritor ha señalado que el monarca español "está siendo un buen jefe del Estado". "Aunque la monarquía es una institución desfasada, de momento no pasará nada si los reyes cumplen con su obligación", ha explicado.

Lo que le "atrae mucho" de Sánchez

Preguntado por los presidentes del Gobierno de la democracia española, Manuel Vicent no ha dudado en confesar qué es lo que más le atrae del líder del Ejecutivo central actual, Pedro Sánchez.

"Me interesa, sobre todo, como personaje literario. Su figura de héroe de O.K. Corral. Está todo el tiempo que si lo tumban, que si no lo tumban, que si muere en el tiroteo de la cantina o si sobrevive… junto con el pianista. Eso me atrae mucho", ha explicado a El Español.

Manuel Vicent ha asegurado que el "mayor error, de bulto" ha sido "no saber elegir a sus colaboradores". "Te cuento cómo me lo imagino yo… Lo han echado del partido, escapa en un coche polvoriento y se para a repostar en una gasolinera, junto a un motel de carretera. Entra en el motel y pide una copa. Se gira y en la barra ve a un tipo extraño que levanta la cabeza y le dice: 'Voy contigo'. Es Ábalos", ha razonado.

El escritor también ha aprovechado para decir que a Sánchez que "vive del odio político que genera". "Eso le da una fortaleza brutal, eso conforma su instinto de supervivencia. Sánchez tiene un novelón. Luego, lo demás… Si dicen que la economía va bien, que el paro baja… Son cartas con las que puede jugar", ha sentenciado.