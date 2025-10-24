Los Javis fichan para su película inspirada en Lorca a la eterna candidata al Oscar

El reparto de la próxima película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, crece con el fichaje de Glenn Close, ganadora de tres Emmy y otros tantos Globos de Oro, también la eterna candidata a los Oscar (nominada ocho veces, nunca ganado). La actriz se une así a La Bola Negra, un proyecto inspirado en un texto inacabado de Federico García Lorca que marca la vuelta al cine de los directores de La Llamada tras casi una década dedicada a la televisión y a cuyo reparto ya se han sumado Penélope Cruz o Guitarricadelafuente.

“Estamos muy felices de confirmar que Glenn Close forma parte del reparto de La bola negra. Será un honor trabajar con una actriz a la que siempre hemos admirado. Ella leyó el guion y se enamoró del proyecto. Nosotros estamos enamorados de ella”, han explicado Ambrossi y Calvo en un comunicado que se ha difundido esta noche en las redes sociales de su productora Suma Content y de Movistar Plus+, quienes financiarán el largometraje.

A sus 77 años, Glenn Close es una de las actrices más respetadas de la industria del cine. Nacida en Greenwich, en Connecticut (EEUU), inició su carrera interpretativa en los años setenta, cuando debutó en Broadway con la obra Love for Love, antes de su consagración en Barnum, The Real Thing y Death and the Maiden, con papeles con los que se llevó a su casa tres premios Tony. Su relación con los escenarios teatrales ha sido constante desde entonces. De hecho, en 1995 triunfó en el musical Sunset Boulevard, dando vida a Norma Desmond, personaje que retomó dos décadas después en el West End londinense y con el que obtuvo una nominación al premio Olivier.

En el mundo del cine, Glenn Close debutó con El mundo según Garp (1982), con un papel que le valió su primera nominación al Oscar, premio que se le resiste desde hace décadas. A partir de ahí, ha ido encadenando interpretaciones memorables, como en Reencuentro (1983), El Mejor (1984), Atracción Fatal (1987) y Las Amistades Peligrosas (1988), con las que consolidó su prestigio y su versatilidad como actriz, que la convirtieron en uno de los grandes nombres del Hollywood de los años ochenta. En los noventa alternó el drama y la comedia con títulos como 101 dálmatas o Mars Attacks!. En los años siguientes regresó a la primera línea con Albert Nobbs (2011), La Buena Esposa (2017) y Hillbilly, Una Elegía Rural (2020), basada en la novela del ahora vicepresidente de los EEUU, J.D. Vance.

En su salto a la televisión, Glenn Close también ha dejado huella con personajes como el de la abogada Patty Hewes en la serie Damages, algo que le valió dos premios Emmy, un galardón que se llevó a casa por su trabajo en Serving in Silence. Como le pasó en 2019, cuando visitó el País Vasco para recoger el Premio Donostia, con el que el Festival de San Sebastián reconocía toda su carrera, a la que aún le quedan pendientes capítulos como el de la serie Todas las de la Ley, de Ryan Murphy o la película Puñales por la espalda: De entre los muertos, la nueva entrega dirigida por Rian Johnson.

La Bola Negra, sinopsis

Pocos detalles se saben de La Bola Negra, cuyo estreno está previsto para 2026. Desde el anuncio del rodaje de la nueva película de Los Javis, solo se ha dado a conocer que parte de un texto inacabado de Federico García Lorca y que ya inspiró la obra teatral La piedra oscura, de Alberto Conejero. En esta ocasión, Calvo y Ambrossi trasladan la trama a tres momentos distintos (1932, 1937 y 2017) de la historia, que aprovecharán para contar las vidas de tres hombres, que se cruzan a través del deseo, la memoria o la represión.

Del argumento de La Bola Negra apenas se conocen más detalles, aunque el propio dúo creativo la ha descrito como una reflexión sobre “lo que significa ser maricón a lo largo del tiempo”. El proyecto conecta así con el universo que ya han explorado en series como Veneno o La Mesías, pero con una puesta en escena más ambiciosa y cinematográfica.

En el regreso de Los Javis al cine, Glenn Close compartirá pantalla con un reparto donde se mezclan figuras consagradas del cine español con nuevas voces del audiovisual patrio. Entre los primeros nombres que ya se han confirmado están Penélope Cruz, Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Albert Pla o Lola Dueñas, habituales de los grandes festivales y de las listas de los premios de cine. La parte más joven la forman Miguel Bernardeau, Daniel Ibáñez y el músico Guitarricadelafuente, que repite colaboración con Los Javis tras La Mesías. A ellos se suman la cantante Yenesi, el humorista Julio Torres y el actor italiano Lorenzo Zurzolo, que participará en la próxima temporada de Euphoria, en HBO.

El rodaje comenzó a finales de agosto en Burgos y ha pasado ya por Cantabria, Granada y Guadalajara. En las próximas semanas se trasladará a Madrid antes de continuar fuera de España. La película, una coproducción de Suma Content y Movistar Plus+, será distribuida por Elástica Films y tiene previsto su estreno en 2026, en una fecha aún por concretar.