Jordi Wild, sobre que se cante "Pedro Sánchez hijo de..." en su evento: "Cortan el espectáculo pero si pasa, pasa. Es libertad de expresión"

Jordi Wild está cansado. Son casi las 23:00 de la noche de un viernes muy caluroso en Madrid y acaba de terminar la grabación del careo entre los peleadores del Dogfight Wild Tournament 4 en el Palacio de Vistalegre, en el madrileño barrio de Carabanchel.

Este show sirve de previa al verdadero espectáculo que se podrá ver este domingo a la 1:00 de la mañana en España en el canal de YouTube El Canal de Giorgio y que está patrocinado por Winamax.

"Estoy en ese punto de que es bonito hacer un evento pero a veces odioso. Es algo que cuesta mucho de sacar. Le tengo cariño como un hijo pero, a la vez, es un hijo un poco rebelde", dice el youtuber y promotor del evento Jordi Wild El HuffPost.

"Ahora estoy en esa etapa de empezar a disfrutarlo pero he estado muy saturado estos últimos días. Es complicado de sacar porque yo no me dedico sólo a los eventos, sigo trabajando en lo otro, sigo teniendo muchas historias y ha costado", señala.

Ese "lo otro" es nada más y nada menos que The Wild Project, el podcast en habla hispana más escuchado del mundo que, por lo que sea, también tiene bastante trabajo. Por eso, explica, cuando algo que cuesta mucho sale adelante, como este Dogfight Wild Tournament 4, "lo quieres el triple".

Se reconoce "demasiado" metódico a la hora de preparar este tipo de eventos que lleva su nombre y su cara: "Soy una persona muy controladora. Soy una persona muy perfeccionista con lo mío que a veces es demasiado perfeccionista. Me fijo en cosas que nadie más se ha fijado pero yo sí y me atormentan y quiero cambiarlas y mejorarlas".

Esta personalidad obsesiva, según cuenta, "le da un sello de calidad a los productos que hago que son muy interesantes y el Dogfight tiene este aura tan mía".

La Velada de Ibai macabra

Para los que no hayan oído hablar de este evento llamado Dogfight Wild Tournament 4 Tokyo Blood es una sucesión de combates de todo tipo. Hay un combate entre los raperos Mister Ego y Swit Eme que empezará con una clásica batalla de gallos y terminará a mamporros, otra pelea entre un luchador de sumo y un boxeador y, por ejemplo, una pelea en una cabina de teléfono.

¿Es su evento una especie de Velada del Año de Ibai pero macabra? Podría ser. "Somos dos cosas diferentes. Eso es un show muy bonito, el suyo, muy de fans, muy de fandoms, muy de gente famosa y la gracia está en ver a gente famosa dándose algún golpe. Es muy bonito y es una evento con mucha música y para todos los públicos", dice del evento de Ibai Llanos, que tendrá lugar este 25 de julio en La Cartuja.

Por el contrario, el evento de Jordi Wild es más deportivo y de contacto, "otra historia completamente diferente" que conviven en este ecosistema mediático "de manera maravillosa".

"Es una velada muy original de deportes de contacto en muchos casos muy extremo pero no tiene ese componente como de fiesta. Es una fiesta pero como tú dices un poco macabra. Lo acepto y me gusta que tenga ese rollo tan auténtico de la gente que nos gustan los deportes de contacto", afirma.

Técnica más espectáculo

Otra de las cosas que quiere dejar claras Jordi Wild es que el show no está reñido con que buenos combates técnicos a nivel deportivo: "Es compatible 100% pero si me dices, me costaría porque va de la mano, pero a veces una súper patada giratoria es un show pero tiene una técnica impresionante".

"No querría que muy combates se volvieran muy pesados para la gente que no sea ducha en artes marciales, sean muy técnicos de suelo que a lo mejor luego pierde interés. Aunar los dos es lo ideal", remarca.

Muchas veces ha bromeado con que al show casi le falta soltar un día un tigre por ahí en uno de los combates o una vaquilla del Grand Prix pero eso no va a pasar: "Nunca haríamos maltrato animal. Tengo un código ético muy importante y no haría nada que fuera un débil contra un fuerte".

La gente que participa en el evento sabe pegarse, que se dedica eso y que va al Dogfight a pasárselo bien dentro de lo que cabe: "No ha habido ningún combate que no haya podido hacer por un tema de no me atrevo. El de sumo hace tres años que lo quería hacer y hasta ahora no he podido".

Por un momento Jordi Wild se pone a imaginar su combate soñado para este evento en el que hay, por ejemplo, un combate donde cinco luchadores pelean todos contra todos. Después de unos segundos lo tiene claro: "Mis eventos no son de famosos, lo más cercano es este año la batalla de rap porque es muy original".

"Voy a perfiles más underground pero si pudiera elegir Connor McGregor es ideal para Dogfight, estamos hechos el uno para el otro. Es showman, liante, gran peleador. Lo haría pelear en un combate en ventaja contra Donald Trump", añade.

Finalmente se decanta por un Jon Jones —excampeón Mundial de Peso Pesado de UFC— contra Connor McGregor que tampoco estaría mal para los amantes de las artes marciales mixtas.

Cánticos contra Sánchez

El Dogfight del año 2025 dio que hablar, además de por los combates, por los cánticos de "Pedro Sánchez hijo de puta" que se escucharon entre el público en los descansos de algunos combates y que son habituales en mítines de Vox, partidos de fútbol y muchos otros eventos masivos.

Si vuelve a ocurrir Jordi Wild lo tiene claro: "Si se escuchan es libertad de expresión. No me gustan porque creo que cortan el rollo. Se ha convertido en un meme. Ya son cánticos que en un evento que reúna a más de mil personas va a haberlos".

Explica el creador de contenido que estos gritos contra el presidente del Gobierno se escuchan ya de forma habitual "en cumpleaños de amigos, conciertos...": "Se ha convertido en un meme y en una gracia. Es una gracieta más pero cortan el rollo. Cortan el evento un poco, el espectáculo pero si pasa, pasa. Es libertad de expresión y es lo que hay. Va a sonar. Prefiero que no, pero si se da se ha dado".

Estos son todos los combates

Este domingo a la 1:00 hora española arranca en YouTube el evento que cuenta con los siguientes combates: