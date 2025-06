Almodóvar, Rayden o Malena Alterio, entre las figuras de la cultura que apoyan las movilizaciones por Gaza

Pedro Almodóvar, Miguel Poveda, Malena Alterio, Rayden, Silvia Pérez Cruz y una larga lista de nombres vinculados a la cultura han apoyado este miércoles un manifiesto contra la guerra en Gaza que se leerá el próximo sábado 14 de junio en las concentraciones convocadas por el movimiento PararLaGuerra.es.

"Por una Paz Justa. Palestina Libre. Alto el Fuego Definitivo. Ni terrorismo, ni genocidio" es el lema de la convocatoria bajo el que se unirán 125 concentraciones en toda España, que en Madrid se celebrará en la Plaza Juan Goytisolo.

"No nos vamos a acostumbrar a las bombas, vamos a transformar la indignación en acción masiva en las calles. No vamos a parar. Vamos a seguir hasta conseguirlo", ha expresado Joanen Cunyat, coordinador del movimiento, que ha añadido que han hecho llegar a todos los grupos parlamentarios, menos a Vox, la convocatoria para que participen, a la que han contestado afirmativamente PSOE e IU.

Actores y actrices como Alberto Ammann, José Sacristán, Pepe Viyuela, Malena Alterio o Ariadna Gil, escritores como Elvira Lindo y Benjamín Prado, el historiador Ian Gibson y el cineasta Rodrigo Sorogoyen están entre los más de cien artistas que junto a Lluís Pascual, Isabel Ordaz y Miguel del Arco, presentes en el acto de hoy, se suman a la convocatoria.

La declaración está apoyada por más de 100 organizaciones y entidades y quieren reflejar que "todos los días las tropas de Israel perpetran un sinfín de crímenes de guerra" y que "a la extrema violencia de las bombas se suma el rigor de un asedio que condena a la hambruna total al pueblo palestino".

La ONU ha asegurado que 14.000 bebés podrían morir en Gaza si la ayuda humanitaria no llega a tiempo. "Lo que sucede en Gaza tiene como objetivo final el exterminio y la limpieza étnica de más de dos millones de gazatíes, la mitad de lo cuales son menores. Este es el criminal proyecto que Netanyahu, con el apoyo incondicional de Trump", reza el manifiesto.

Isabel Ordaz ha señalado que se trata de una contienda con mensajes instrumentalizados. "Que no nos incluyan por estar en este lado del mundo, por tener un color de piel ni una cultura diferente".

La actriz ha señalado que no habla desde la ideología ni tras las siglas de ningún partido, "me sitúo en el ciudadanismo, en la voz humanitaria y eso es lo que más se teme, la unión de los ciudadanos. El objetivo es despertar conciencias", apunta sobre la acción del estado de Israel cuya política es la del "exterminio, que no escucha más que su matanza, un crimen de lesa humanidad".

Una circunstancia que cuenta con el "abstencionismo del mundo occidental" que ha abandonado a su suerte de un grupo humano de más de cinco millones de personas civiles "condenados a ser los nuevos parias, los desheredados; ¡que no cuenten con nuestro silencio!".

Ordaz se ha remitido a la filósofa alemana Hannah Arendt y a uno de sus ensayos donde describía el sionismo "como un peligroso nacionalismo de perfil populista". "Nuestro mensaje no va de antisemitismo, va de justicia para un pueblo", ha concluido.

En las concentraciones del sábado se rendirá homenaje a los periodistas asesinados, detenidos, torturados y a los que se siguen jugando la vida para contar lo que sucede en Gaza. "Son los ojos del mundo", ha reseñado Cunyat.

