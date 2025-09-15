Almodóvar, rotundo ante las protestas a favor de Palestina en La Vuelta: "Es un acto de conciencia cívica"

Las protestas contra el genocidio en Gaza que paralizaron este domingo el final de La Vuelta en Madrid por la presencia de un equipo israelí siguen acumulando reacciones en todo el mundo y en todos los ámbitos sociales. Este lunes, el director Pedro Almodóvar ha defendido que la protesta fue "absolutamente legítima" y que él mismo estuvo a punto de participar.

Así lo ha expresado en un acto organizado en la Puerta del Sol de Madrid por el colectivo Artistas por Palestina bautizado como Tienen nombre para concienciar sobre los más de 18.000 niños gazatíes muertos tras los ataques de Israel en los últimos meses.

"Protestar e impedir que todo lo que lleve el nombre de Netanyahu prospere es un acto de conciencia cívica", defendió ante la prensa el cineasta manchego en declaraciones recogidas por la agencia EFE. En el acto también participaron otras artistas como Miguel Ríos, María Botto o Luis García Montero.

Almodóvar afirmó que la sociedad española está "cada vez más concienciada" sobre la "barbarie" en Gaza y ha asegurado que los políticos "tienen que prestar atención a los ciudadanos".

"Estoy aquí por razones evidentes: porque estoy a favor de Palestina libre y porque es insoportable levantarse cada día y ver las imágenes que vemos en las noticias", defendió durante su intervención, en la que admitió que le gustaría que las familias de los niños asesinados nombrados durante el acto supieran de la concentración en un plaza de Madrid "donde personas que no les conocen han estado gritando su nombre".

Además, Almodóvar defendió que lo que estaba sucediendo en las calles españolas contra el genocidio es "una protesta transversal" de toda la sociedad española y que los políticos tienen que actuar en consecuencia. "Son los que tienen que oír lo que estamos diciendo en las calles y hacer lo adecuado, porque son los que nos representan”, afirmó.

"A esa barbarie no se le llama guerra, es una ocupación. Alguien llega, ocupa, te mata, te echa y se queda allí", denunció el cineasta sobre los ataques de Israel.

La carta de un niño gazatí

Durante el acto del colectivo Artistas por Palestina, el manchego leyó la carta de un niño gazatí ante los presentes, expresando que le gustaría que supiera que en ese preciso instante "estamos todos pensando en él".

"Ojalá tuviera una bicicleta y una casa. No quiero vivir en una tienda de campaña. Quiero que se abran los cruces, para que podamos comer pollo, carne, pescado y fruta", comenzó leyendo Almodóvar tal y como recoge EFE. “No quiero vivir en una tienda de campaña calurosa, llena de moscas y ratas. Cuando estaba en el sur soñaba con volver a Gaza y encontrarla tal como estaba, pero la encontré destruida. Cuando regresamos, nuestra casa estaba en ruinas y quemada. Toda mi ropa y mis juguetes estaban quemados. Mis seres queridos y mis hermanos fallecieron”, continuó.

En el texto del niño gazatí también se relata que "muchos profesores fueron asesinados" y que los niños de la franja no han tenido clase en dos años. "Ahora vivo en una tienda de campaña y sueño con ser policía o ingeniero para servir a mi gente y a mis vecinos que tanto quiero”, finalizaba la carta que ha leído Almodóvar, que ha concluido su intervención pidiendo una Palestina libre.