Bandas consolidadas y grupos emergentes convirtieron Granada en capital de la música el pasado 21 de junio

Devolver la música a los barrios y homenajear a las salas de diferentes ciudades. Ese es el objetivo del Soundhood, un novedoso formato de festival iniciativa de SON Estrella Galicia y que en anteriores ediciones se ha celebrado en A Coruña, Madrid, Barcelona y Londres.

Este pasado 21 de junio, coincidiendo con el Día de la Música, le tocó a Granada convertirse en epicentro de este proyecto, con un cartel que apostó por artistas consagrados, pero también por estrellas emergentes que piden abrirse camino, y en el que cualquier género, desde el rock hasta el flamenco pasando por la música electrónica, tiene espacio reservado.

"Me siento muy orgullosa de mi ciudad y de iniciativas como el Soundhood, y de que haya empresas como Estrella Galicia o el Lemon Rock que han abierto sus puertas a todos", explicaba Paulina del Carmen, una de las músicas que formaban parte del cartel. "Todo artista lo que quiere es que le escuchen, emerger y no quedarse en lo emergente, y sin estas iniciativas no es posible", explicaba la granadina, que hace solo unas semanas publicó su primer EP Rosas y estrellas.

A ella se sumaron Ash, Mujeres, Tim Burgess (The Charlatans), Jota, Tulsa, Khana Bierbood, Antonio Arias (Lagartija Nick), Juan Mutante (Niños Mutantes) y Prima Queen. Este dúo, formado por Louise Macphail y Kristin McFadden, había escuchado hablar de la importancia de Granada en la escena musical y querían comprobarlo y el Soundhood ha sido la mejor oportunidad para hacerlo: "Creo que es el mejor lugar para aprender".

Granada, su patrimonio cultural y el Lemon Rock como motor actual de su música

Granada presume de un rico patrimonio cultural y también musical, pues ha sido cuna de muchos de los artistas y bandas más importantes del rock, el flamenco y el pop nacional: de Enrique Morente a La Plazuela, pasando por Miguel Ríos, Los Planetas, Saiko...

"Es una buena opción haber escogido Granada, con un patrimonio cultural, musical, enorme. Pero también con una sala icónica, el Lemon Rock", un espacio multicultural que este año celebra su 10º aniversario y que se convirtió en el perfecto escenario del Soundhood, como explicó Víctor Mantiñán, director de Activación Iberia de Hijos de Rivera, el grupo empresarial al que pertenece Estrella Galicia.

La banda tailandesa Khana Bierbood actuando en el Lemon Rock durante el Soundhood. SON ESTRELLA GALICIA

"Es verdad que esta quinta edición es un poco diferente porque todo ocurre en un mismo edificio. En un momento dijimos: 'Este Soundhood, que es muy de barrio, por qué no lo hacemos dentro de un edificio que tiene tantos espacios diferentes", señalaba. Y así fue, el festival ocurrió "dentro de un edificio singular, distinto, para muy poca gente", pero que dio valor a cada espacio y dio identidad a la ciudad a nivel musical. "Básicamente es la gente del Lemon Rock y Estrella Galicia creando algo para Granada que sea diferencial para Granada", concluye Mantiñán.

Prima Queen en un momento de su concierto en el Soundhood Granada 2025. SON ESTRELLA GALICIA

Además de Lemon Rock, la banda de pop-rock Mujeres reivindicó otra de las salas icónicas de la ciudad de Granada: Planta Baja, "una de las mejores de este país". "Nosotros hemos crecido y hemos aprendido musicalmente yendo a estos espacios. El grupo salió también de ir a conciertos a esos espacios... Cuando empiezas no puedes tocar en una sala de 2.000, necesitas una de 120. Y entonces necesitamos que existan estos espacios y nosotros, siempre que podemos, pues lo intentamos apoyar estas salas", contaban antes de su concierto.

Pero no sólo de música vive el Soundhood

En ese espacio, el Lemon Rock, situado en una casa patio señorial del siglo XVII, en el centro histórico de Granada, se sucedieron de la mañana a la noche conciertos, showcases y sesiones de DJ, pero también rutas culturales, propuestas gastronómicas y cerveceras.

Un grupo de privilegiados del Soundhood pudo desfrutar de una ruta por el Sacromonte. SON ESTRELLA GALICIA

Por eso, el Soundhood comenzó por la mañana temprano con una ruta guiada por el Sacromonte, el icónico barrio granadino santuario del flamenco. Con Lorca -un actor le dio vida, lógicamente- como cicerone y con Curro Albaicín, leyenda viva del flamenco, como guía excepcional, un reducido y privilegiado grupo pudo descubrir el legado artístico de fascinante barrio.

En ese esfuerzo por aunar cultura, música y cerveza, también se pudo disfrutar de sorprendentes maridajes con productos de la tierra y de un taller titulado "¿A qué suena tu cerveza?", en el que un maestro cervecero y una guitarrista profundizaron en las analogías entre los distintos estilos de fabricar cerveza y hacer música.

La gastronomía y el maridaje fueron perfectos compañeros de las muchas horas de música en el Soundhood Granada 2025. SON ESTRELLA GALICIA

Próxima cita: Barcelona, 25 de octubre

Sí, Barcelona será la ciudad que acoja el próximo 25 de octubre una nueva edición del Soundhood para despedir el verano con la música como protagonista, la música de las salas y la de los pequeños locales que son la esencia de la banda sonora de los barrios. "Es nuestra forma de devolver la música a los barrios. Un día en el que la ciudad se llena de conciertos, showcases, talleres de cultura cervecera, gastronomía y mucha vida", aseguran desde SON Estrella Galicia, los artífices de este formato de festival que ha llegado para quedarse.