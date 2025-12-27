Ponen fecha al ambicioso proyecto de 550.315 millones de euros para el megacorredor que conectará toda Europa

Europa al borde de una nueva revolución del transporte. El megacorredor que conectará prácticamente todo el continente ya está en marcha. Tal y como publica el diario británico Daily Express, este proyecto, 550.315 millones de euros, pretende crear una red masiva e integrada de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vías fluviales a largo de sus 27 Estados miembros.

Se trata de la Red Transeuropea (TEN-T), que, según el medio de comunicación, lleva décadas en desarrollo. La Comisión Europea adoptó sus primeros planes de acción sobre la red en 1990, seguidos por la adopción por parte del Parlamento Europeo y el Consejo seis años después.

La red central, que conectará los enlaces clave entre las principales ciudades y los centros, está prevista para finalizarse en 2030. La red central ampliada tiene previsto completarse para 2040, seguida por la red integral, que conectará todas las regiones de la Unión Europea a partir de 2050.

De este modo, y tal como explica el medio de comunicación, los veintisiete utilizan el "enfoque de corredor (Corridor Approah)". Estos corredores integran ferrocarril, carretera y agua para transportar mercancías a través de fronteras de forma eficiente. Estas son: el Atlántico (de Portugal a Francia), el Mar del Norte-Báltico (de Finlandia a Bélgica), el Báltico-Adriático (de Polonia a Italia), el Mediterráneo (de España a Hungría), el Mediterráneo Oriental (de Alemania a Chipre), el Mediterráneo Escandinavo (de Finlandia a Malta), el Rin–Alpino (de Italia a los Países Bajos), el Rin–Danubio (de Francia a Rumanía) y el Mar del Norte–Mediterráneo (de Irlanda a Bélgica).

Incluso se han integrado cuatro nuevos corredores de transporte hacia Ucrania y Moldavia con el objetivo de "favorecer la integración y la reconstrucción".