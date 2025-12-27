Jordi Évole no puede ser más claro y contundente al defender a Eduardo Casanova de las críticas por su nuevo documental: "Ha cobrado 0 euros"

Jordi Évole no puede ser más contundente contra las críticas que acusan Eduardo Casanova de rentabilizar la enfermedad que padece. Ambos estrenarán el año que viene un documental en el que Casanova visibiliza cómo ha enfrentado el VIH. En un mensaje escueto, pero contundente, el presentador ha defendido al actor y director cinematográfico.

Évole, que es el productor del trabajo, ha dejado bien claro que Casanova "ha cobrado cero euros" por su participación en el documental. "Por aclarar, Eduardo Casanova ha cobrado 0 euros por participar en el documental que produce Producciones del Barrio", asegura en su publicación.

Días antes de anunciar que es seropositivo, Eduardo Casanova estrenó en Movistar Plus+ Silencio, su primera serie como creador, director y productor ejecutivo. En ella, denuncia el estigma que todavía acompaña a los enfermos de VIH. El documental, en el que contará su proceso, se está preparando bajo el paraguas de Atresmedia, y está dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter.

Según ha avanzado Atresmedia, y ha recogido el diario El Confidencial, el documental no solo pondrá el foco en el virus, sino también en la identidad de Casanova, en su recorrido vital y artístico, y en "cómo esta condición ha atravesado su vida personal y profesional en silencio".

Fue el propio Casanova el que dio el anuncio en redes sociales. "Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. Pero sobre todo lo hago con dignidad", aseguró en su perfil de Instagram.

"La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no han compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)", explicó en su comunicado.

Tras el íntimo mensaje fue el propio Évole el que quiso dedicar un sentido mensaje al actor. "Hace casi tres años que hablo con Edu de esto", aseguró, también en su perfil de X (antes Twitter). "En contra de la opinión de mucha gente le quiere, él ha decidido contarlo", concluyó.