Una mujer, en estado crítico al caerle una farola por el fuerte viento en Sabadell (Barcelona)

El fuerte temporal en el Mediterráneo ha dejado algunas incidencias en el litoral catalán. Una mujer se encuentra en estado crítico al caerle encima una farola este sábado en la localidad de Sabadell (Barcelona) debido al viento. Por el mismo motivo, un hombre ha quedado herido en estado leve, han informado a la agencia de noticias Efe fuentes de Protección Civil.

El suceso ha tenido lugar pasado el mediodía en la plaza de Sant Roc de la localidad, en el entorno del edificio del Ayuntamiento de Sabadell. De inmediato, la mujer ha sido atendida en primera instancia en el lugar del suceso por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que posteriormente la han trasladado en estado crítico al hospital Parc Taulí de Sadabell.

Lo sanitarios del SEM, según ha informado este servicio, han atendido también por la caída de la farola a un hombre, que tenía heridas leves.

Al lugar del suceso se han desplazado tres ambulancias del SEM y una conjunta de este servicio y de Bomberos, que a su vez han desplazado cuatro dotaciones. Los efectivos de Bomberos, tal y como ha informado el servicio de emergencias, han retirado la farola caída y han precintado el cableado eléctrico.

Protección Civil señala que en las últimas horas han aumentado las inclemencias por viento y lluvia en el área metropolitana de Barcelona, por lo que pide mucha prudencia en las actividades al aire libre.

Tal y como ha informado esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las provincias catalanas se encuentran en aviso amarillo por lluvia, viento y oleaje. En Barcelona, Girona y Tarragona la precipitación acumulada en una hora puede superar los 20 litros por metro cuadrado. Y llueve sobre mojado, ya que entre el pasado jueves y este sábado el acumulado por metro cuadrado en algunos puntos de esas provincias, sobre todo en Barcelona, podría superar los 250 litros.

Asimismo, la precipitación viene acompañada de tormentas, con rachas muy fuertes de viento del este, de hasta 70 kilómetros por hora. Las olas podrían alcanzar los 4 metros en la costa de Barcelona.