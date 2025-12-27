"Las caras, Juan, las caras": los ocho momentos más delirantes de la cultura pop en 2025

¿Ha sido un buen año 2025? Bueno, como todos los años ha tenido sus alegrías y sus penas. Aquí vamos a recordar esos momentos o, mejor dicho, momentazos que nos ha dado la cultura pop, que nos han divertido o nos han preocupado, que nos han hecho reír o enfadar, y que ya forman parte de la historia de este 2025.

Como suele ser habitual en estos casos, habrá quien eche de menos alguno. Nos encantaría estar en todo, pero no siempre podemos. De todos tenemos aquí una selección que nos parece acertada. No podíamos olvidar a Karla Sofía Gascón, que pasó del cielo al infierno en un tuit (o en unos cuantos), la que lio Rosalía en Callao, lo que perdió Cayetana Guillén Cuervo por ser demasiado sincera con la prensa, los lanzamientos literarios del famoseo que más juego han dado, los momentazos de nuestra querida Katy Perry, el descalabro de Melody en Eurovisión o el breve pero intenso paso de La familia de la tele por la pequeña pantalla. Sin olvidar el concierto que dio el gran meme mundial...

La gran pillada: un concierto de Coldplay, una cámara y dos directivos

Imagen de la 'kiss-cam' viral de Coldplay. YouTube

La reacción fue tan ¿ridícula? que las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. Durante el concierto de la banda Coldplay en Boston, una cámara captó la imagen de Kristin Cabot y Andy Byron en actitud cariñosa y, en el momento en el que la escena quedó proyectada en las pantallas, los dos se soltaron e intentaron esconderse... Ya era tarde, las visualizaciones de la supuesta infidelidad se contaron por millones en cuestión de horas y las consecuencias para los protagonistas no tardaron en llegar.

Hasta el propio Chris Martin, líder de la banda, habló de ello: "Llevamos haciendo la kiss cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes".

El escándalo cobró tales dimensiones que los dos se vieron obligados a dimitir de sus puestos: ella era jefa de recursos humanos de Astronomer y él, el CEO de la empresa.

Aunque ambos intentaron aclarar desde el principio que estaban separados de sus parejas, el debate y el señalamiento no cesó. "Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, me convertí en un meme, pasé a ser la directora de recursos humanos más denigrada de la historia de los recursos humanos", aseguraba Cabot en una entrevista a The Times.

"Ha sido como una letra escarlata; la gente borró todo lo que había logrado en mi vida y conseguido en mi carrera. Esto no puede ser la última palabra», sentenciaba en esa conversación.

Los tuits de Karla Sofía Gascón y su campaña fallida por el Oscar

Anora fue la gran triunfadora de los Oscar 2025, pero la protagonista indiscutible de la temporada de premios fue Karla Sofía Gascón. La madrileña hizo historia al convertirse en la primera actriz trans en ser nominada a la estatuilla por su papel en Emilia Pérez, pero su alegría se empañó cuando el 30 de enero la revista Variety recopiló una serie de tuits en los que se pronunciaba contra el islam, la vacuna del covid o la propia gala de los Oscar de 2021.

"La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, 2 flores de plástico, un farolillo desplegable, 3 líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada", decía uno de ellos.

Karla Sofía Gascón, con el premio a la mejor interpretación en Cannes Pascal Le Segretain/Getty Images

La cascada de críticas hacia Gascón fue incesante hasta convertirse en una bola de nieve tan grande que Netflix, que se encargaba de la distribución de Emilia Pérez a nivel internacional, la apartó de la campaña por el Oscar. La actriz denunció amenazas y pidió disculpas, aunque no convencieron a todos: "Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad".

"Cuanto más intenten hundirme más fuerte me va a hacer. Más grande será la victoria. Discúlpenme una vez más si alguna de mis palabras les hizo daño", añadió la actriz, que concedió una entrevista a la cadena CNN de manera unilateral en la que insistió en ese perdón y denunció un linchamiento. Precisamente ese linchamiento fue el que denunciaron algunos de los grandes rostros del cine español en la gala de los Goya, en la que personalidades como Anna Castillo o JA Bayona coincidieron en que los comentarios eran graves y reprobables, pero se habían traspasado líneas con Gascón.

A pesar de que había dudas al respecto, la actriz sí estuvo en la gala de los Oscar como nominada a Mejor actriz, pero sin posar en la alfombra roja ni fotografiarse con sus compañeras de reparto. Gascón fue protagonista en el monólogo de apertura de Conan O'Brian, que no dudó en bromear sobre los tuits de la actriz. "Anora usa la palabra f* 479 veces. Eso supera el récord establecido por el publicista de Karla Sofía Gascón", espetó el cómico mientras las cámaras rápidamente apuntaron a la intérprete, que hizo un gesto de saludo juntando las manos mientras el patio de butacas reía a carcajadas.

Cayetana Guillén Cuervo y su amistad “rota” con Amaia Montero por revelar el regreso de LODVG

La actriz Cayetana Guillén Cuervo, en la fiesta de los nominados de los Premios Talía de teatro. Rodrigue Jiménez

El 20 de abril, como Celtas Cortos, Cayetana Guillén Cuervo puso patas arriba las redes sociales con un vídeo en la alfombra roja de la fiesta de invitados de los premios Talía en el que confirmaba de primera mano el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero después de semanas de incesantes rumores.

“Lo sabía desde hace mucho, pero ella me pidió que no lo dijera a nadie. Le prometí y no lo dije ni en casa”, señaló la actriz, que llegó a decir que rompió a llorar cuando Montero le dio la noticia por teléfono y que la artista está “muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene”.

Solo horas después se mascó la tragedia. Montero dejó de seguir a Guillén Cuervo de todas las redes sociales, dejando a un lado la cercana amistad entre ambas —la vocalista de La Oreja de Van Gogh es madrina del hijo de la actriz—. La presentadora de Versión Española (TVE) se vio obligada a emitir un comunicado desmintiendo la información y pidiendo disculpas a la artista.

“Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera”, señaló entonces.

“Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón”, añadió la actriz. Seis meses después, la propia banda confirmaría el regreso de Amaia Montero como vocalista, sin embargo, los lazos entre ambas parece que no se han repuesto, al menos, en redes sociales.

El fiasco de la diva valiente en Eurovisión

Foto de archivo de Melody en el Festival de Eurovisión, el pasado 16 de mayo de 2025. dpa/picture alliance via Getty I

Nadie lo puede poner en duda: Melody hizo la mejor campaña de Eurovisión. Con su naturalidad, espontaneidad y esfuerzo —recordemos que se ponía a cantar en cuanto un micrófono se le acercaba— se ganó a gran parte del público eurovisivo que se aprendió la canción Esa diva y se concentró muy fuerte delante del televisor para ver ganar —o al menos tocar podium— a la sevillana.

Tampoco nadie le puede reprochar Melody que no lo diese todo en los tres minutos que duró su actuación: lució su potente capacidad vocal, hizo acrobacias y completó una coreografía bárbara y, al final, homenajeó al público español con su famoso helicóptero, o sea, cogió su coleta y comenzó a darle vueltas velozmente.

Pero no pudo ser: la candidatura española quedó penúltima y el desconcierto se apoderó de la delegación española que había viajado a Basilea entre rumores de desacuerdos y decepciones. La artista volvió a España y optó por desaparecer del foco mediático —incluso dio plantón a La revuelta— para dedicarse a su familia y a reflexionar... Reapareció en una rueda de prensa a los días junto a María Eizaguirre, la directora de comunicación de RTVE.

"Me ha dolido que algunos compañeros han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Creo que por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de mí por quererme ir a mi casa con mi hijo. No me gusta esa doble moral, que yo pida un descanso y se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla de mí, de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente", señaló para zanjar la polémica.

Además, se pronunció tibiamente sobre la participación de Israel en el festival: "Para mí es importante respetar el espíritu de paz con el que nació Eurovisión. Yo voy a hablar de arte pero por encima de todo lo que más deseo es que haya amor y paz y que ojalá esos conflictos que hay en todo el mundo terminasen. Los derechos de las personas están por encima de todo".

Una familia muy unida, la de la tele, terminó desestructurada

Dice el refrán que lo que mal empieza, mal acaba y en el caso de La familia de la tele, la gran apuesta de RTVE para las tardes, no pudo ser más acertado. El magazine de las tardes de RTVE presentado por Inés Hernand, Aitor Arbizu y María Patiño, que contaba entre sus colaboradores con Belén Esteban, Kiko Matamoros o Alba Carrillo tuvo que aplazar dos veces su estreno: el 22 de abril de 2025, por el fallecimiento del papa Francisco y el 28 de abril por el apagón.

Finalmente, el 5 de mayo, con un derroche de desfile que reunió a centenares de rostros famosos de la cultura y la televisión, el programa inició su corto camino: el 18 de junio se emitió el último programa, solo un mes y medio después.

Inés Hernánd, María Patiño, Belén Esteban y Aitor Albizua posan durante la presentación de 'La familia de la tele'. EFE

Los datos de audiencia nunca acompañaron, las críticas añadieron mucha presión, y su horario y su formato fueron readaptados en varias ocasiones para intentar salvarlo hasta quedar reducido a una hora y diez.

"Se han juntado varias cosas. Uno, que la audiencia de Televisión Española es distinta a la de otras cadenas. Dos, que ha habido una ausencia de definición de formato", señalaba Hernand sobre el abrupto final del programa. Igual de clara fue su compañera María Patiño. "Cuando empiezas a mirar el reloj, ves que la gente se aburre, que el público empieza a mirar para todos lados, dices esto está muerto. Y estaba muerto, yo era consciente que aquello no iba a vivir mucho tiempo", reconoció la presentadora y confesó que esa había sido la etapa que menos había disfrutado profesionalmente.

Rosalía pone Callao patas arriba, conduce fumando y protagoniza uno de los directos más caóticos del año

Los rumores de un nuevo disco eran cada vez más constantes hasta que el pasado 20 de octubre, Rosalía convocó a sus fans a un directo en TikTok en el que se esperaba su anuncio inminente. El directo, al más puro estilo Rosalía, que ya había dejado su impronta cocinando o peinándose ante sus seguidores, fue de los más caóticos del año. Se cortó en dos ocasiones, se arregló y mostró su aureola teñida en el pelo antes de salir, se montó en un Nissan GT-R y conduciendo ella misma (y fumando) se dirigió a Callao donde iba a hacer un anuncio a sus fans, donde precisamente había proyectado apenas unos días antes una imagen con la partitura de Berghain.

Rosalía rodeada de fans el día que grabó la entrevista en La Revuelta. GTRES

Los momentos del directo fueron especialmente surrealistas: su hermana Pilar Tobella, La Pili, pidiéndole que no fuese tan rápido, ella misma saludando a todo aquel que se iba encontrando con el coche o teniendo que ser escoltada mientras atravesaba corriendo la multitud que se había congregado en la madrileña céntrica plaza para esperar ¿una actuación en directo? ¿unas palabras de la artista?

Finalmente, se refugió en uno de los hoteles de la zona, en las pantallas de la plaza se proyectó la portada y la fecha de publicación de Lux y no hubo ni show en directo ni nada más. Lo que sí hubo fue un toque de atención por parte del Ayuntamiento de Madrid que dejó claro que no contaba con un permiso especial ni había recibido ningún aviso de que se iba a realizar ningún tipo de evento público en la plaza de Callao.

"Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia”, declararon desde el consistorio.

Katy Perry: del espacio a 'primera dama' de Canadá

Katy Perry se ha esforzado siempre por estar en lo más alto y, aunque ha tenido altibajos y no es que pase por su mejor momento como estrella, tampoco se puede decir que tenga que quejarse. Porque la intérprete de Roar es una estrella, sí, y como tal, en abril de 2025 dejó la tierra por unos minutos para viajar al espacio en un cohete de Blue Origin junto a la periodista Gayle King, la filántropa Lauren Sánchez, la activista Amanda Nguyen, la científica de la NASA Aisha Bowe y la productora cinematográfica Kerianne Flynn.

Fueron 10 minutos de órbita que para Katy Perry fueron alucinantes. Un momento pop en toda regla que engrandeció Mariah Carey cuando fue preguntada por la gesta de su compañera de profesión. "¡Guau. Muy bien Katy! No estoy enfadada con ella, es increíble", exclamó la diva de la Navidad en una entrevista con BBC Radio. En cuanto a si a ella le gustaría ir al espacio, la artista dejó claro que bien por Katy, pero que ella pasa del tema: “ Creo que ya he hecho suficiente".

Katy Perry y Justin Trudeau Canva- Getty Images- HuffPost

A este momento pop de 2025 se sumó otro que ocurrió en la segunda parte del año. Katy Perry se había separado de Orlando Bloom y Justin Trudeau de Sophie Grégoire. No vimos venir que la cantante y el exprimer ministro de Canadá iban a enamorarse. Nos enteramos vía paparazzi, que les pilló muy acaramelados en un barco. Tampoco vimos venir el ‘momento primera dama’ de la intérprete de Fireworks en un viaje a Japón en el que el exprimer ministro nipón recibió a Trudeau y a Perry y compartió el momento en las redes como si de una visita oficial se hubiera tratado.

Posteriormente, ella utilizó sus redes para mostrar su viaje al país del sol naciente, lo que incluyó románticas fotos con Justin Trudeau. Por muy poco Katy Perry no pudo ejercer de primera dama canadiense de verdad, lo que sin duda hubiera engrandecido este momentazo pop que nos deja el año. Más Katy Perry y menos Melania Trump, por favor.

Toda 'celebrity' tiene su biografía

No hay año malo en la literatura. Hay cosechas mejores o peores, eso es verdad, pero de enero a diciembre es habitual que se publiquen historias brillantes y excelsas que nos hacen soñar y experimentar el placer de la lectura. Eso no quita para que también salgan a la venta libros de dudosa calidad. De todo hay. Y sin entrar a valorar si son mejores o peores, 2025 ha estado marcado a nivel literario por el lanzamiento de biografías de personas famosas que tienen mucho que contar. Algunas interesan más y otras menos, algunas han resonado enormemente y lo van a seguir haciendo, pero todas ellas han tenido su cuota mediática y han sido un bombazo.

El mayor de todos ellos han sido Reconciliación, el libro de memorias del rey Juan Carlos. Se publicó en Francia en noviembre y en España en diciembre, lo que provocó que numerosos pasajes cruzaran los Pirineos antes de tiempo y nos dieran una idea de lo que venía. El emérito cuenta su vida a su manera ayudado por Laurence Debray, que le conoce bien, y no duda en reconocer algunos errores (pocos), en glorificar su existencia y en ajustar cuentas contra el que cree que debe hacerlo. ¿Ha sido un éxito? Ha sido un éxito.

Mar Flores en el desfile de Carolina Herrera celebrado en la Plaza Mayor de Madrid en septiembre. Pablo Cuadra

Mientras llega el libro de Iñaki Urdangarin, que eso ya es para febrero de 2026, tuvimos las memorias de Luis Rubiales, con huevazos en la presentación, las de Isabel Preysler y las de Mar Flores. De estas tres, la que más dio que hablar durante unas semanas fueron las de la exmodelo, que concedió una serie de entrevistas con las que nos hicimos una idea de lo que contenían estas páginas. Teniendo en cuenta que hablaba de Fernando Fernández Tapias y sobre todo de Alessandro Lequio y del padre de su hijo Carlo, estaba claro que iba a traer cola en el presente. Y lo hizo...