¿Benito Antonio? La incógnita y las pistas sobre el 'nuevo proyecto' de Bad Bunny

Quedan poco más de tres semanas para que Bad Bunny desembarque con su gira Debí Tirar Más Fotos en España. El puertorriqueño tendrá 12 actuaciones en España, 10 en Madrid y dos en Barcelona y todas han colgado ya el cartel de sold out, aunque ahora se han abierto nuevas localidades "exclusivas" junto al escenario.

Pero más allá de su gira con la que ha batido récords en todo el mundo, el artista se ha encumbrado como icono internacional, tanto por su mensaje como dejó claro en la Super Bowl, como por su estética, dejando a todo el mundo con la boca abierta con apariciones como ese envejecimiento al que se sometió para la gala Met.

De ahí que aunque se encuentre inmerso en su tour, no deje de apuntar a nuevos proyectos o ideas. Bad Bunny ha registrado su nombre "Benito Antonio" como marca en Estados Unidos y Singapur, tal y como ha confirmado Rolling Stone, algo que ha desatado todo tipo de teorías.

De hecho, ese nombre con una tipografía que hace un guiño a la cultura taína aparece en la silla de director en la que se sentó para prepararse para la gala Met, adonde acudió con un traje personalizado de Zara.

De una incursión en el mundo de la moda a una nueva etapa artística

Algunos apuntan a que este registro lo ha hecho en un apartado dedicado a "moda", un epígrafe que incluiría elementos como "corbatas y prendas de vestir o cinturones de cuero para ropa".

Esta teoría apunta a que el artista podría abrirse camino en el mundo de la moda donde ya ha marcado estilo en numerosas ocasiones. Además de con el traje diseñado también por él en la Met, ha llamado la atención en apariciones como en la Super Bowl, donde lució un look de Zara que compartió con los trabajadores de la firma de Inditex, o en los premios Grammy, donde optó por un traje de Schiaparelli con un cordón anudado en la espalda recorriendo toda su columna vertebral.

Además, el "conejo malo" ha sido imagen para marcas como Calvin Klein y ha llevado a cabo colaboraciones para zapatillas exclusivas con Adidas bajo el nombre Bad Bo, por lo que su relación con el mundo de la moda no es algo aislado de alfombras rojas y grandes eventos.

No obstante, hay quien apunta a que este registro de marca, esta nueva imagen o tipografía podría estar relacionado con un giro artístico en el que exploraría aún más las raíces puertorriqueñas y con el que dejaría al lado el nombre artístico de Bad Bunny que le ha acompañado en sus 10 años de carrera.

Incluso hay quien apunta a que se está preparando para una retirada de la industria musical en 2027, a los 33 años, en referencia a su canción Vuelve Candy, que dice: "La industria me aburre, te juro me retiro a los 33". Algo que concordaría con su aparición avejentada en la gala Met.

Por el momento, y a la falta de más pistas del artista que ha borrado todo su contenido de Instagram, habrá que esperar para saber qué trama en esta nueva era, en la que, como dice en La Mudanza: "Recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito".