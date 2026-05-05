Sí, este es Bad Bunny totalmente irreconocible y vestido de Zara en la Gala Met

Bad Bunny sabe cómo cautivar en cualquier momento. El artista puertorriqueño conquistó a los espectadores con su espectáculo de la Super Bowl hace unos meses y ha vuelto a hacerlo en la Gala del Met 2026.

El Conejo Malo despistó a muchos cuando posó en la alfombra roja con un aspecto muy diferente al habitual. El cantante utilizó el maquillaje para envejecer varias décadas y aparecer completamente irreconocible en el evento más importante del mundo de la moda.

Una decisión que conecta directamente con uno de los temas de la exposición que se podrá ver en los próximos meses en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde se reflexiona sobre el cuerpo en la moda y cómo ha sido tratado y representado.

Bad Bunny, en la Gala del Met Getty Images for The Met Museum

Con pelo blanco, barba canosa, un bastón y evidentes arrugas, Bad Bunny no solo dejó con la boca abierta a los presentes con el cambio de look, sino con también con la marca que eligió para la ocasión: Zara. Después de confiar en la firma gallega para el show de la Super Bowl, el artista lo ha vuelto hacer.

El artista ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta utilizando el maquillaje para presentarse como su versión de 50 años, vestido de Zara Gilbert Flores/Getty Images

Para la Gala del Met ha sido el propio artista el que ha diseñado su traje en colaboración con el gigante de Inditex. Bad Bunny ha apostado por un pantalón clásico, americana cruzada y ha dado todo el protagonismo a una blusa con una enorme lazada, conocida como pussy bow, que según la revista Vogue es un homenaje a Charles James, diseñador que forma parte de la colección permanente del museo.

El debut de Galliano para Zara

El traje de Bad Bunny no ha sido la única presencia de Zara en la Gala del Met, ya que la firma gallega también ha vestido a otra gran artista: Stevie Nicks. La cantante y compositora ha lucido el primer vestido de John Galliano para la marca después de que se anunciara su colaboración a medidos de marzo.

Stevie Nicks, en la alfombra de la Gala Met KevinMazur/Getty Images

Se trata de un vestido azul medianoche con una falda crinolina elaborada en seda acompañada de una chaqueta de terciopelo y un sombrero de Stephen Jones a juego para coronar un look redondo que acaparó todas las miradas en las escaleras del museo.

La noticia de Galliano diseñando para Zara causó bastante estupor entre los seguidores del modisto, que presentará sus primeros trabajos para la firma gallega el próximo mes de septiembre.