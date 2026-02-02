Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bad Bunny no solo hizo historia en los Grammy con su premio y su discurso, también con su traje
Moda y Belleza
Moda y Belleza

Bad Bunny no solo hizo historia en los Grammy con su premio y su discurso, también con su traje

El artista eligió un 'look' de Schiaparelli para su gran noche. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Bad Bunny, este domingo en la alfombra roja de los Premios Grammy
Bad Bunny, este domingo en la alfombra roja de los Premios GrammyGilbert Flores/Getty Images

Bad Bunny ha sido el protagonista indiscutible de la gala de los Grammy 2026. El artista puertorriqueño ha hecho historia al ganar el premio gordo, el de Álbum del Año, con su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Es la primera vez que un álbum íntegramente en español lo consigue y el cantante quiso aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje claro de apoyo a su comunidad y contra el ICE

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", declaró firme Bad Bunny al recoger el galardón, antes de hacer un alegato a favor del respeto, el amor y la tolerancia. "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos", recordó el artista.

Además, Bad Bunny animó a los espectadores a luchar con convicción, pero sin odio: "Quiero decirle a la gente que no odie. Que no se contaminen. El odio es más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Nosotros no les odiamos. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestras familias, y ese es el modo de hacerlo”. 

Pero el artista no solo hizo historia con su premio y su discurso, sino que también ha roto barreras con el traje que eligió para la alfombra roja. Acostumbrado a utilizar la moda para reforzar su discurso, Bad Bunny lució en su gran noche un esmoquin de Schiaparelli. 

Bad Bunny, con esmoquin de Schiaparelli en los Grammy
  Bad Bunny, con esmoquin de Schiaparelli en los GrammyWireImage/ Getty Images

No se trata de un traje cualquiera sino que es el primer diseño de la firma capitaneada por Daniel Roseberry creado para un hombre en una alfombra roja. "Esta es la versión más elevada de Benito. Con Schiaparelli diseñado este outfit sin hace ropa masculina, esto es algo realmente nuevo y estimulante", comentó Storm Pablo, estilista del cantante, a la revista Vogue en los momentos previos a la gala.

Una sorpresa en la parte posterior

Al ver al cantante de frente en la alfombra roja, el traje de Schiaparelli parecía un esmoquin clásico de terciopelo con un pañuelo y una elegante flor situada en la solapa. Sin embargo, en la espalda de la chaqueta estaba la gran sorpresa de la noche, que marcaba la diferencia con cualquier look convencional. 

La parte posterior de la chaqueta de Bad Bunny
  La parte posterior de la chaqueta de Bad BunnyKevin Mazur/Getty Images

La americana llevaba un cordón anudado recorriendo toda la columna vertebral del artista, haciendo un guiño al clásico vestido esqueleto que Elsa Schiaparelli diseñó en 1938 y que recreaba la columna o las costillas sobre una tela de crepé de seda. 

Además, la chaqueta llevaba unos delicados bordados alrededor de la solapa que aportaban un detalle más a la prenda y al look, que Benito completó con joyas de Cartier. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck