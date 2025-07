Bnet, rapero: "La manera de educar al público ha sido, a lo mejor, un poco radical"

En el día a día es Javier Bonet, un madrileño que ama la disciplina del rap y el freestyle. Pero cuando baja al parque o se sube a un escenario es Bnet, un rapero legendario que ha marcado una generación en las Batallas de Gallos. Ahora ha vuelto y estará en la Final Nacional de Red Bull Batalla de Gallos, con la aspiración a volver a una Internacional años después de su retiro de las competiciones.

Su reputación se catapultó al estilo Mario Götze, futbolista alemán que salió desde el banquillo, a pocos minutos del final del Mundial 2014 contra Argentina, y acabó marcando el gol que le dio la cuarta estrella a Alemania. Bnet entró como reserva en la Nacional de España 2018 tras la baja de un freestyler, ganó la final e iniciando su historia con la rima: "Tú que vacilabas de ser la superación, si yo entré como reserva y me fui como campeón".

Un 3 de septiembre de 2021 dejó a las Batallas de Gallos de luto cuando dijo basta y se retiró de las competiciones al ya no estar a gusto compitiendo y ante la necesidad de descansar la cabeza. Cuatro años después, en mitad del Mundial celebrado en España, anunció que volvía al ruedo. Y así ha sido, ganando la Final Regional frente a Fabiuki y clasificándose para la Nacional. Si la gana, volverá a la Internacional, que ya ganó en 2019.

Un día Bnet fue futuro hasta que se hizo presente y, cuando pensábamos que se convertiría en pasado, agarró al micro para volver a ser el presente de las Batallas de Gallos, dando, una vez más, su innovador estilo que marcó en su día un antes y un después en la escena del freestyle español.

- ¿Cómo va la preparación para la Final Nacional?

Bien, la verdad que bien, con naturalidad, que es como yo siempre mejor he llevado los eventos, sin darle demasiado peso en mi día a día, sin ser muy consciente, por así decirlo, de que tengo ese evento, hasta que estoy ya allí. Y esa es la manera en la que mejor lo llevo yo. O sea, que bien, abstraído, pero sabiendo que se viene.

- En la Regional de Gijón te vi mejor conforme pasaban las rondas. ¿Te estabas desoxidando?

Sí, totalmente. Y espero seguirme desoxidando más ahí en Barcelona. Llevaba al final mucho tiempo sin subirme al escenario a hacer eso. Y bueno, hay que irse quitando el polvo poco a poco. Y espero hacerlo mejor en Barcelona todavía.

- ¿Satisfecho con tu nivel en la Regional?

Sí, yo creo que para el tiempo que llevaba sin hacerlo, me vi menos oxidado de lo que esperaba en algunas dinámicas. Al final, había que conseguir el cupo a la nacional, era un poco el objetivo. Ganarla ya, pues mira, fue como ponerle la guinda y yo creo que para el tiempo que llevaba estaba bien, estoy contento con cómo sucedió.

- Te vi con un estilo más agresivo, más frontal, algo que no te veíamos. ¿Fue por el momento?

Fue el momento. Me pasó igual en mis primeros escenarios hace muchos años que pasas de rapear en tu casa, en el parque o en la calle, con el móvil, sin tener que levantar mucho la voz, más para ti que para la gente. Y de repente el micro, los altavoces, el ruido, la gente… Pues un poco pasado de revoluciones. De hecho, lo que menos me gustó de mi regional fue eso, que me vi un poco pasado de revoluciones.

- ¿Qué se te pasa por la cabeza antes de empezar una batalla? ¿La dejas en blanco?

Sí, totalmente en blanco y ya está. Hablar allí. Al final es como, mira, tengo que improvisar, que es lo que hago. Mi trabajo es ponerme ahí y ver qué sale. Esa es la mentalidad con la que voy. Me pongo y a ver qué sale e intentar, por supuesto, hacerlo lo mejor posible. Pero no voy con una mentalidad de pensar que tengo que hacer esto o lo otro. A ver qué sale, que eso es el freestyle.

- ¿Te gustó algún competidor en especial en la regional?

Mucho, mucho. Me gustó mucho ver ahí la nueva corriente de chavales: Iván, Amder, Dani, Viti… Un montón de gente que me gustó mucho. Gente que se nota que donde se está curtiéndose en el parque y me gusta ver a la gente del parque en el escenario más grande que hay.

Javier Bonet, a.k.a Bnet, tras ganar la Final Regional de Red Bull en Gijón. Imagen cedida por Red Bull.

- En la Final Nacional tenemos a Baron, Mnak, NQP, Fabiuji… ¿Alguno al que te gustaría enfrentarte en una posible final?

El que sea. Yo voy a enfrentarme a mí, y al que pille de por medio mientras a mí me enfrento, pues se enfrentará también conmigo.

- Estarás en Argentina el próximo 29 de noviembre para Red Bull Batalla Nueva Historia. Que digan que eres uno de los que ha marcado una generación en el freestyle, dice mucho de que has hecho las cosas bien hasta ahora.

Solo tengo agradecimiento. Jamás esperé algo así. Yo empecé a improvisar porque me enamoré de la disciplina. Y nunca esperamos llevarlo a ningún tipo de punto, ni en cuanto a reconocimiento, ni nada. Disfrutábamos de hacerlo y nuestro único objetivo era disfrutar de ello y hacerlo lo mejor posible. Entonces, cada día de hoy, la gente de todo el mundo hispanohablante que comparte esa pasión que tuvimos un día cuando éramos críos, que jugábamos a algo que ni existía… Es un honor. Nunca me pongo en alta estima en esas cosas, para mí somos todos iguales, pero se agradece el reconocimiento de la gente, desde luego, un honor para que lo consideren así.

"Para mí, todos somos iguales, pero se agradece el reconocimiento de la gente" Bnet

- ¿Has vuelto a las competiciones con la cabeza descansada?

Sí, totalmente. Necesitaba un poco de limpieza de la saturación que llevaba encima de tanto viaje, tanto evento, tanto estar en el foco… Ahora vengo muy bien, muy liviano con eso, por eso estoy bien de la cabeza para afrontarlo.

- ¿Cómo estás viendo el panorama actual de las Batallas de Gallos? Se ha visto un bajón de espectadores.

Es como todo, va viene, hoy te interesa más, de repente la gente se interesa por otra cosa, igual gente que lo seguía lo dejó de seguir, vienen otros nuevos. Es la tendencia normal, hay temporadas mejores, temporadas peores, pero el freestyle sobrevive. Tiene un montón de gente que lo sigue y yo creo que es una disciplina ya estable, tendrá sus subidas, sus bajadas, pero el freestyle ahí está.

- Detrás de los escenarios están los creadores de contenido de batallas. ¿Han ayudado a impulsar esta disciplina?

Pues según cuál, ¿no? (Ríe). Sí, obviamente gente creando contenido alrededor de una disciplina ayuda a que se expanda y crezca. Es verdad que a lo mejor, la manera de educar al público, a cómo ha de vivirlo, ha sido a lo mejor un poco radical, sin querer darse cuenta la gente. Un público quizá muy resultadista, un poco… Muy de bandos, más que disfrutar del espectáculo y del propio arte, pero bueno, por supuesto, que haya gente haciendo contenido de ello, ayuda a que crezca.

- ¿Es lo mismo ser buen freestyler que ser buen batallero?

Para nada, para nada. Conozco muy buenos batalleros que no hacen freestyle libre, que en un corro de freestyle no quieren improvisar. También conozco freestylers increçibles, que te gustaría tenerlos a tu lado improvisando todo el día, que parece que están haciendo temas (musicales) y que luego no valen para la confrontación de una batalla. Es distinto, hay que improvisar en ambos casos, pero creo que se puede ser buen freestyler y mal batallero y buen batallero y mal freestyler. Yo personalmente disfruto más el freestyle.

- Pedí a mi última entrevistada, la velocista Espe Cladera, que hiciera una pregunta al siguiente. Ahí va: Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿qué cambiarías del pasado o qué querrías saber del futuro?

Preferiría viajar al pasado, por no condicionarse al ir al futuro. Estaría en un par de sitios que me hubiese gustado estar más tiempo, que ya no se puede estar… Lo habría disfrutado un pelín más, habría dedicado algún rato más a personas que ahora mismo ya no están.

- Siempre hago esta última pregunta. Se hace mucho en el día a día, pero pocas veces desde el corazón. ¿Cómo estás?

(Ríe). Bueno, muchas gracias, hombre. La verdad que bien. Estoy contento de haber vuelto y de la limpieza mental que tengo ahora mismo. Sé hacia donde quiero ir, sé lo que es la vida y no me van a condicionar las batallas en el resto de mi vida, que es lo que quiero. Todo bien, muchas gracias.