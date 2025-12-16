C. Tangana agota las entradas en su vuelta a los escenarios con Agorazein, su primer grupo

Agorazein, grupo en el que militó C. Tangana hasta su reinvención en solitario, anunció este lunes en sus redes sociales que estaban de celebración: se cumplen diez años del lanzamiento del último trabajo del colectivo madrileño de rap y hip hop, Siempre, y por este motivo vuelven a subirse a los escenarios ofreciendo un concierto único en Madrid el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena.

El artista, conocido como El Madrileño, C. Tangana, Crema o Pucho compartió en sus redes sociales el regreso de Agorazein —palabra griega que significa 'salir a la plaza'— con el mensaje "siempre", que además de hacer referencia al título del segundo y último disco del grupo, también es una declaración de lealtad al grupo que le ayudó a darse a conocer. El autor de Tu me dejaste de querer dejó apartada su faceta como cantante en 2022 y la última vez que se subió al escenario fue el 29 de noviembre de 2022 en el Movistar, Arena de Santiago de Chile como parte de su gira Sin cantar ni afinar.

Las entradas para el concierto de Agorazein salieron a la venta este martes a las 12 de la mañana y en menos de una hora se habían agotado.

Músico, actor, productor... y padre

Sin ninguna duda, corren buenos tiempos para el polifacético artista que en los últimos años está viviendo un dulce momento como creativo audiovisual desde su productora Little Spain. Con ella firmó el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés y está detrás de recientes eventos como el espectáculo por la celebración de los 40 años de Apple en España, que tuvo lugar en la Puerta del Sol, o el cortometraje de Navidad de Zara estrenado recientemente.

Personalmente también está atravesando un ilusionante momento pues en este 2026 se convertirá en padre de su primer hijo junto al a fotógrafa chilena Rocío Aguirre.