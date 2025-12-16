El Congreso abre a un expediente a Vito Quiles por grabar con un móvil sin permiso dentro del Congreso

La Mesa del Congreso ha acordado este martes abrir expediente a Vito Quiles por haber grabado con su móvil y sin permiso en las instalaciones parlamentarias, una decisión que se ha adoptado por los votos del PSOE y Sumar y el rechazo del PP, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Quiles aprovechó para grabar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de la Sala Constitucional del Congreso, donde se había presentado la serie de ficción 'Anatomía de un instante', que adapta el libro homónimo de Javier Cercas sobre la Transición Española y el fallido golpe de Estado del 23F.

A Quiles se le podría abrir otro expediente más adelante después de que la semana pasada tomara imágenes con su móvil mientras preguntaba al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió a la presentación en el Congreso de los discursos de quien fuera su vicepresidente y ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Reglamento del Congreso establece que sólo los representantes de los medios de comunicación acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión podrán realizar grabaciones dentro de la Cámara, no los redactores, que no podrán tomar imágenes "en ningún caso". Y recalca que cualquier grabación debe ser autorizada previamente por la Dirección de Comunicación.

Bertrand Ndongo, también expedientado

El agitador Bertrand Ndongo. Europa Press via Getty Images

La semana pasada, la Mesa ya abrió un expediente al periodista Bertrand Ndongo, de 'Periodista Digital'. En este caso fue Sumar quien le denunció por tomar la palabra sin permiso para hacer sus preguntas a la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, interrumpiendo reiteradamente la conferencia y a quien en ese momento tenía el turno para formular preguntas.

La de Ndongo fue la primera denuncia que se registró tras la entrada en vigor de las nuevas normas aprobadas por el Congreso para los profesionales de los medios de comunicación acreditados en la Cámara. Este martes la Mesa ha nombrado a la persona que se encargará de instruir el caso.

En concreto, Sumar le denunció por lo que el Reglamento del Congreso establece como una infracción grave --"obstruir o interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación"-- que puede ser sancionada con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses.

Qué dice el reglamento

Según las normas parlamentarias, una vez incoado un procedimiento sancionador, el funcionario instructor evaluará las pruebas y enviará su correspondiente informe al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), que se constituyó hace una semana y del que forman parte todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y Vox, que se han autoexcluido. También asisten con voz pero sin voto representantes de asociaciones profesionales.

Este Consejo tiene un plazo de quince días para elaborar un informe sobre los hechos o conductas denunciados y, una vez elaborado el informe o transcurridas las dos semanas, el asunto volverá a la Mesa, que será la que tenga última palabra y que contará con un máximo de seis meses para tomar una decisión.