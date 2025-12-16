Se encuentra dinero en el ascensor de su edificio y su reacción devuelve la fe en la humanidad

La reacción de un vecino de Vigo tras encontrarse dinero en el ascensor de su edificio se ha hecho viral en redes. La cuenta de X @LiosDeVecinos ha recibido cientos de "me gusta" tras compartir un cartel que al leerlo se puede decir aquello de "aún tengo fe en la humanidad".

"Aviso. Se ha encontrado dinero en el ascensor", reza el aviso que se puede leer en el interior del elevador. Lo sorprendente es lo que se puede leer a continuación. "La persona que lo haya perdido puede pasar por el 3ºH", apunta este amable vecino anónimo. Su reacción de "gente honrada" ha provocado una oleada de reacciones en los comentarios.

"En mi edificio no fue, seguro. Si hasta nos robaron el árbol de Navidad que puse en el portal para la comunidad del edificio...", dice una usuaria de X. Otro comentario apunta a la perspicacia de los vecinos, pues augura que habrá mucha concurrencia en "ese 3ºH" para reclamar el dinero.

Qué hacer en estos casos

Las recciones a la publicación dan cuenta de la escasa confianza que tienen la sociedad en la bondad de los otros. En estas mismas circunstancias, queda claro que habría quien se quedaría con el dinero en lugar de intentar devolverlo a su legítimo dueño.

No obstante, en una comunidad de vecinos, resulta más fácil que alguien que ha perdido unos euros los recupere. No ocurre así en lugares públicos como la calle, donde suele imperar la ley de "el que se lo encuentra, se lo queda", aunque siempre dependerá de la cantidad y de los valores de quien encuentre el dinero.

También en Vigo ocurrió uno de esos episodios vecinales que contrastan con este. Una vecina denunció que le habían robado el felpudo por segunda vez y se vio obligada a colocar un cartel donde pedía que dejaran de hacerlo. "Ya van dos veces que me desaparece el felpudo y una maceta de 50 euros. Respeto por respeto. Gracias", rogaba a un vecino que parece tener la mano muy larga.