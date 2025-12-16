Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se encuentra dinero en el ascensor de su edificio y su reacción devuelve la fe en la humanidad
Virales
Virales

Se encuentra dinero en el ascensor de su edificio y su reacción devuelve la fe en la humanidad

"Gente honrada".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Se encuentra dinero en el ascensor y su reacción es para aplaudir
Se encuentra dinero en el ascensor y su reacción es para aplaudir

La reacción de un vecino de Vigo tras encontrarse dinero en el ascensor de su edificio se ha hecho viral en redes. La cuenta de X @LiosDeVecinos ha recibido cientos de "me gusta" tras compartir un cartel que al leerlo se puede decir aquello de "aún tengo fe en la humanidad"

"Aviso. Se ha encontrado dinero en el ascensor", reza el aviso que se puede leer en el interior del elevador. Lo sorprendente es lo que se puede leer a continuación. "La persona que lo haya perdido puede pasar por el 3ºH", apunta este amable vecino anónimo. Su reacción de "gente honrada" ha provocado una oleada de reacciones en los comentarios

"En mi edificio no fue, seguro. Si hasta nos robaron el árbol de Navidad que puse en el portal para la comunidad del edificio...", dice una usuaria de X. Otro comentario apunta a la perspicacia de los vecinos, pues augura que habrá mucha concurrencia en "ese 3ºH" para reclamar el dinero

Qué hacer en estos casos

Las recciones a la publicación dan cuenta de la escasa confianza que tienen la sociedad en la bondad de los otros. En estas mismas circunstancias, queda claro que habría quien se quedaría con el dinero en lugar de intentar devolverlo a su legítimo dueño. 

No obstante, en una comunidad de vecinos, resulta más fácil que alguien que ha perdido unos euros los recupere. No ocurre así en lugares públicos como la calle, donde suele imperar la ley de "el que se lo encuentra, se lo queda", aunque siempre dependerá de la cantidad y de los valores de quien encuentre el dinero.

También en Vigo ocurrió uno de esos episodios vecinales que contrastan con este. Una vecina denunció que le habían robado el felpudo por segunda vez y se vio obligada a colocar un cartel donde pedía que dejaran de hacerlo. "Ya van dos veces que me desaparece el felpudo y una maceta de 50 euros. Respeto por respeto. Gracias", rogaba a un vecino que parece tener la mano muy larga.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 