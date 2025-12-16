Una española que vive en Holanda cuenta la realidad de emigrar que muchos esconden: "Os puedo decir de primera mano que no todo es lo que parece"

Ale, una española que vive en Holanda desde hace más de dos años, ha desmontado el mito que muchos españoles tienen sobre vivir en el extranjero. Creen erróneamente, según dice ella, que la vida fuera es mucho mejor que en España, donde hay un clima supuestamente irrespirable.

"Me acaba de salir un vídeo de un chaval español que vive en Holanda diciendo: 'Bueno, para todos esos españoles que os hayáis tenido que ir del país por culpa de la situación que hay ahora con Pedrito'. Como si aquí fuera todo de color de rosa", empieza diciendo la usuaria, conocida en TikTok como @tknoale.

La española subraya que le parece "muy peligroso este tipo de mensajes" y lo "tan romantizada que se tiene la vida en el extranjero": "Entonces, ahora que llevo más de dos años viviendo aquí, os puedo decir de primera mano que no todo es lo que parece. Sí, el salario mínimo es más alto, pero es que todo es más caro. Aquí no hay sanidad pública, con lo cual tienes que pagar un seguro médico obligatorio. Además, el transporte público aquí es carísimo, por no hablar de la crisis de vivienda que hay y la especulación con los precios del alquiler".

"Además, como no tengas un nivel alto de holandés, olvídate de tener un trabajo cualificado. Por muchos estudios que tengas. Pero bueno, lejos de pintar la vida aquí como lo peor del mundo, porque si no yo sería la primera que no estaría aquí, por favor, informaos bien y no os vayáis de España solo porque no os guste la situación política que hay porque es que aquí tampoco estamos en las mejores", admite.

"Hay cosas que el dinero no compra"

En un vídeo posterior, la usuaria asegura que no quería "convertir esto en un debate político para nada": "Hay cosas que el dinero no compra. ¿Que quieres venirte a Ámsterdam a estudiar y mientras tanto tener un currillo que te pague tus cosas y tu alquiler? Ok, perfecto, así empecé yo", explica.

"¿Que quieres venir una temporada a probar qué tal, a vivir la experiencia en el extranjero, que no te importa trabajar de hostelería, tiendas o logística? Perfecto porque entonces Ámsterdam sí va a cumplir con tus expectativas porque ese tipo de curro sí que tienen un salario mejor que en España. Eso es un hecho", prosigue.

"No me cogen por no saber holandés"

Pero avisa: "Ahora bien, si quieres vivir aquí a largo plazo, plantéate que a lo mejor no vas a dedicarte a los que tú quieres. Yo llevo año y pico, desde que me gradué en el máster, buscando trabajo de lo mío y encuentro cosas, pero no me cogen por no saber holandés y por no tener un nivel suficientemente bueno para trabajar en una empresa porque lo estoy estudiando, pero de todos los idiomas que he estudiado en mi vida es el más complicado. Requiere mucho tiempo".

Lo resume en otras palabras: "Entonces: ¿hay trabajo? Sí. ¿Hay trabajo de lo que tú quieres? A lo mejor no y por mucho que hagamos por integrarnos es complicado y yo lo que quería mostrar la realidad de todo, que a veces en TikTok solo se enseña lo genial y fantástico que es vivir en el extranjero, pero no se enseña la cruda realidad".