Albert Rivera suelta esto de las pensiones en España y el economista Julen Bollaín arrasa con su réplica
Albert Rivera suelta esto de las pensiones en España y el economista Julen Bollaín arrasa con su réplica

"Yo soy más partidario de reformar el sistema...". 

Álvaro Palazón
Albert Rivera y Julen Bollaín
Albert Rivera y Julen Bollaín

Albert Rivera, fundador de Ciudadanos, ha dejado la política y se ha pasado a la televisión como tertuliano y a las redes sociales, donde cada cierto tiempo se viraliza un vídeo suyo hablando de actualidad política y, como en este caso, de pensiones. 

El hombre que casi llega a ser vicepresidente del Gobierno ha criticado el actual sistema de pensiones y el economista Julen Bollaín ha salido rápido al paso a desmentir sus afirmaciones. 

El exdirigente político ha dejado claro en más de una ocasión que las pensiones es un tema tabú en España porque hay más de 9 millones de jubilados que cobran pensión y que cobran pensión, por lo que ningún partido quiere perder tantos millones de votos en unas elecciones. 

En unas declaraciones recogidas por ABC, Rivera ha afirmado que "se está comprometiendo el futuro pagando en la actualidad pensiones que muchos ni siquiera tenemos la expectativa de poder cobrar como las conocemos hoy".

"Yo soy más partidario de reformar el sistema, de tener un sistema mixto donde tú puedas elegir", señaló. "No digo que sea totalmente privado, pero hagamos un complemento", apostilló. 

"Si un jubilado medio cobra más que un trabajador medio, el sistema es injusto"
Albert Rivera

Y aquí está la frase que ha hecho que Bollaín, autor del libro Renta Básica: Una herramienta de futuro, haya respondido: "Si un jubilado medio cobra más que un trabajador medio, el sistema es injusto". 

"Si no podemos pagar las pensiones y estamos endeudando a los jóvenes españoles para pagar durante años las pensiones actuales, ¿por qué no hacemos un pacto intergeneracional?", ha zanjado Rivera. 

En X, el economista ha sido claro a la hora de responder y ha puesto el foco en un sitio opuesto al del expolítico: "Si un trabajador medio cobra menos que un jubilado medio que percibe una cotización calculada en base al salario por el que cotizó, los salarios que pagan actualmente son una mierda. El problema son los salarios, no las pensiones". 

Álvaro Palazón
