Todo lo que se sabe de la canción de Shakira y Karol G

Se rumoreaba desde hace meses y este viernes por fin estará disponible la esperada colaboración entre Shakira y Karol G. TQG llegará a las plataformas de streaming a las 00:00 horas del 24 de febrero acompañada de un videoclip que han adelantado las artistas colombianas en sus cuentas de Instagram.

Además, se han proyectado algunas imágenes del vídeo en Times Square (Nueva York), donde se anunció el clip con la frase "Tu reality show favorito llega a su fin", que algunos fans han visto como una nueva pulla de Shakira a Gerard Piqué.

Según Telemundo, las siglas de la canción corresponderían a la frase Te quedó grande y en el tema habría pullas no solo para el futbolista, sino también para el exprometido de Karol G, Anuel AA.

"Al menos conmigo, yo te mantenía bonito", canta Karol G a su ex, mientras que Shakira volvería a hacer referencia a la monotonía la que ya le dedicó un single. "Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía", canta la artista de Barranquilla.

Según un reportaje publicado en The New York Times, Karol G y Shakira llevaban años buscando la manera de colaborar juntas ya que la cantante de Hips Don't Lie es uno de los grandes referentes de la intérprete de Provenza, pero no encontraban la manera. Todo cambió con la ruptura entre Shakira y Piqué y TQG permitirá a ambas artistas sacar toda su "rabia".

"Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente cómo me siento en este momento", dijo Shakira a Karol G, según cuenta ella misma en el periódico estadounidense. TQG formará parte de Mañana será bonito, el cuarto álbum de la artista de Medellín.