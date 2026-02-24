Casi se llamaron "Premios Buñuel": por qué el cine español eligió a un pintor sordo como su máximo símbolo

El cine español necesitaba unos premios a la altura. Los Oscar brillaban en Hollywood desde 1929. Corría el año 1949 cuando Reino Unido entregó los primeros Bafta, mientras que los César franceses comenzaron a concederse en 1976. España no podía quedarse atrás por más tiempo.

Finalmente la primera gala de los Premios Goya, la gran fiesta del cine español, tuvo lugar el 17 de marzo de 1987 en el Teatro Lope de Vega de Madrid. En ellas se buscaba distinguir a lo largo 16 categorías al mejor cine de 1986. Y así se hizo.

Esa primera ceremonia estuvo presentada por el actor Fernando Rey y contó con la presencia de los reyes Juan Carlos y Sofía, que acudieron por primera y única vez. Y eso que el primer presidente de la Academia de Cine, José María González-Sinde, hizo entrega a Juan Carlos I de un Goya de honor, al que se llamó en esa ocasión el galardón cero, en esa edición debut.

Los motivos por los que se llama Premios Goya

Para responder a esta preguntarse hay que retrotraerse al 12 de noviembre de 1985. Como detalla la Academia de Cine, el productor Alfredo Matas convocó en el restaurante O'Pazo de Madrid a personalidades del séptimo arte para hablar de los problemas del cine y buscar soluciones que pudieran implementar. Entre los presentes destacaron los directores Luis García Berlanga y Carlos Saura, los actores José Sacristán y Charo López y el director de fotografía Carlos Suárez.

Una imagen de archivo de varias estatuillas de los Premios Goya Pablo Cuadra vía Getty Images

De esa reunión nacería un año después la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y ya en 1987, los Goya. Pero antes de elegir el apellido del autor de La maja desnuda se especuló con otros nombres como Premios Lumière, Soles o Premios Buñuel. Los galardones del cine español pudieron llevar el nombre del director de Viridiana, que además había fallecido en una fecha reciente. Sin embargo, en la asamblea organizada por los académicos se eligió el nombre de Goya por estos motivos:

Hacía referencia al apellido de uno de los artistas españoles más conocidos y reconocidos del mundo muy representativo de la cultura española.

Era un nombre corto que podía sonar parecido a Oscar o César.

El director artístico Ramiro Gómez expresó que Goya "había tenido un concepto pictórico cercano al cine y que varias de sus obras más representantes tenían casi un tratamiento secuencial".

Las palabras de Carlos Saura sobre el nombre elegido

Y así ganó Goya, un nombre que no tardó en asentarse y que a todo el mundo suena bien. Y como dijo Carlos Saura al hablar de la elección: "No tengo la menor duda de que si Goya viviera hoy sería un cineasta. Entre la ficción y el documental se movería nuestro aragonés con la misma energía y desenvoltura, con el mismo talento, con la misma imaginación con la que siglos atrás dedicó una parte de su vida a dibujar y a pintar".

El fallecido director español Carlos Saura. LIONEL BONAVENTURE/AFP

"Amigo de 'ilustrados', amante de la música antes de su sordera, hombre preocupado por su tiempo, observador implacable de la realidad, apasionado por la vida y por un trabajo que era, al mismo tiempo, necesidad expresiva y crónica de su propia vida. Era un cineasta creativo y poderoso antes de inventarse el cine. Por ello nada más acertado que llamar Goya a los premios de nuestra Academia de Cine".