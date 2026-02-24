México despliega miles de soldados para frenar la violencia tras la muerte de El Mencho: hasta 23 presos han escapado

Un uniformado maneja un arma en una carretera cortada por incidentes tras la muerte del jefe del cártel Nemesio Oseguera, El Mencho, en Ecuandureo, México, el 23 de febrero de 2026.

México ha desplegado miles de soldados para reforzar la seguridad, después de que estallara una ola de violencia tras la muerte de un poderoso capo de la droga. El secretario de Defensa nacional, Ricardo Trevilla, ha confirmado esta pasada noche el envío de 2.500 soldados adicionales al oeste del país. Desde el domingo, ya se han desplegado alrededor de 9.500 soldados en total, en un intento de poner brida a la violencia.

Al menos 20 estados de las 32 que componen México han sufrido y están sufriendo disturbios desde que Nemesio Oseguera Cervantes, más como El Mencho, murió bajo custodia policial, el domingo, poco después de ser capturado por fuerzas especiales mexicanas en el estado de Jalisco. Por ahora, al menos 25 miembros de la Guardia Nacional de México han muerto en el estado de Jalisco desde que estalló la violencia, en choques con sus partidarios, ha confirmado Trevilla.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales más temidas de México y su líder era el hombre más buscado del país. El Mencho fue capturado después de que las fuerzas de inteligencia rastrearan a una de sus parejas, con la que se estaba reuniendo. Un fallo que le ha costado la vida, una brecha que ayudó a abrir, supuestamente, la información suministrada por Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de El Mencho. El Ministerio de Defensa mexicano dijo que la operación para capturar al narco fue realizada por el ejército mexicano, apoyado por la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea del país.

El capo de la droga resultó gravemente herido en un tiroteo entre sus guardaespaldas y los comandos militares desplegados para capturarlo, y murió mientras los militares lo transportaban desde la localidad de Tapalpa a la capital, Ciudad de México. Al menos seis guardias de seguridad de El Mencho también murieron en la operación, mientras que tres miembros del ejército mexicano resultaron heridos, dijo el Ministerio de Defensa.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha indicado que un guardia penitenciario (civil), un miembro de la fiscalía estatal (también civil) y 25 miembros de la organización criminal de El Mencho fueron asesinados en los disturbios desde su muerte, según la agencia de noticias AFP. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elogió la operación del ejército que llevó a la muerte de El Mencho y dijo que su prioridad es garantizar la paz y la seguridad en todo el país. "Hay calma, hay Gobierno, hay fuerzas armadas y hay mucha coordinación", dijo Sheinbaum.

A medida que se difundió la noticia de la muerte de El Mencho, miembros de su cártel lanzaron ataques en muchas ciudades y pueblos donde el CJGN está activo. En algunas localidades bloquearon las carreteras arrojando clavos y puntas al asfalto; en otras, se apoderaron de autobuses y otros vehículos y luego los incendiaron en medio de la carretera.

Sheinbaum dijo que los bloqueos viales fueron despejados en la mañana del lunes. Sin embargo, decenas de bancos y negocios locales resultaron dañados después de que miembros del cártel los incendiaran. El de ayer fue un día de furia, que se intenta controlar ahora, entre otras cosas porque México es el quinto país del mundo con más turismo, un flanco que puede verse seriamente afectado si se resiente la seguridad.

Videos compartidos en redes sociales muestran, de hecho, a turistas observando desde una piscina cómo un helicóptero militar vuela bajo sobre su hotel y humo saliendo de edificios en la ciudad de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. En muchas ciudades, las calles estaban desiertas el domingo mientras las autoridades locales pedían a los residentes que buscaran refugio en sus casas. Este lunes, la presencia de uniformados ha calmado las cosas.

La Fiscalía de Jalisco ha indicado esta madrugada que ya hay 41 detenidos por estos actos violentos, de los que una veintena están acusados de participar en "hechos de violencia" mientras que el resto por "actos de saqueo y rapiña".

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para "recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado" y ha adelantado que "de continuar como hasta ahora, mañana (por hoy) se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el código rojo", adoptado este domingo para coordinar el trabajo de todos los organismos de seguridad y emergencia en una "compleja" jornada. Se espera, para empezar, que el transporte público recupere su normalidad a lo largo de esta jornada.

Asalto a una prisión

Aún así, se han producido enfrentamientos entre miembros del cártel y la Guardia Nacional de México en la ciudad de San Isidro, justo al norte de la capital del estado de Jalisco, Guadalajara. Hay un vídeo que muestra a una persona armada disparando hacia varios autos, mientras que otras imágenes muestran al menos cuatro cuerpos desplomados junto a un automóvil.

Las imágenes de circuito cerrado de televisión de un restaurante cercano muestran un vehículo embistiendo a un camión de la Guardia Nacional mientras miembros del cártel le disparan alrededor de las 11:00 hora local (siete más en Madrid). La Guardia Nacional no ha revelado ningún detalle sobre el incidente.

Pero lo más grave en las últimas horas es que se ha producido un ataque armado contra la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, igualmente en Jalisco, que ha facilitado la fuga de 23 presos y dejó un guardia muerto, informaron este lunes por la noche autoridades estatales. La evasión ocurrió, no obstante, este domingo, detalla EFE.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó en una rueda de prensa que el ataque se perpetró desde el exterior de la cárcel y derivó en una fuga masiva, por lo que se activaron alertas en otros estados y operativos para recapturar a los evadidos. "La información que se tiene, el pase de lista, son 23 los PPL (personas privadas de la libertad) que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura", detalló Hernández

Según el funcionario, el grupo armado disparó contra las instalaciones y derribó un portón con un vehículo, lo que abrió el acceso y permitió la fuga de los internos, además de causar la muerte de un guardia.

La fuga ocurrió en medio de bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, que autoridades federales atribuyen a una reacción del crimen organizado tras el operativo contra Oseguera.

En ese balance, el Gobierno federal reportó víctimas y enfrentamientos en la región, mientras autoridades estatales aseguraron que se mantenían despliegues para recuperar el control y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha difundido oficialmente la lista de identidades de las 23 personas fugadas en los reportes consultados. Las autoridades reiteraron que la prioridad es su localización y captura, además de reforzar la seguridad penitenciaria tras el ataque.