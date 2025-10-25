El 19% de los españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos" y José Sacristán da la réplica más sonada

El prestigioso actor José Sacristán, premio Goya de honor en el año 2022, ganador del Goya y la Concha de Plata al mejor actor en el año 2012 por su papel en El muerto y ser feliz y reconocido con el premio Feroz 2017 a mejor actor de reparto en una serie por su trabajo en Velvet, ha hablado con rotundidad sobre lo que supuso el franquismo en España.

El barómetro del mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público español, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y dirigido por José Félix Tezanos, recogió que el 19% de los españoles cree que los años de la dictadura de Francisco fueron "muy buenos".

En una entrevista en El Comercio, José Sacristán ha sido preguntado sobre el franquismo y cómo vive la ola reaccionaria que vuelve a sacudir el mundo y no ha dudado en responder con contundencia.

"Acojonado. No me gusta nada. Oigo ecos que me recuerdan voces que yo creía ya que no se iban a escuchar o a pronunciar", ha asegurado el actor madrileño sobre este tipo de situaciones.

José Sacristán ha reconocido que le "aterra" porque este tipo de voces "aparecen autorizadas por una serie de ciudadanos y de ciudadanas que deciden, sí, que son ellos los que tienen que hablar".

"Me preocupa profundamente. Y creo que hay una relación o progresión más o menos directa entre el auge de la extrema derecha y el empobrecimiento moral e intelectual de la ciudadanía. Cuanto más surge la extrema derecha, es que son más imbéciles. Sin género de duda", ha razonado.

Preguntado sobre los que dicen que había más libertad en la transición, José Sacristán les ha respondido, asegurando que "no tienen ni puta idea". "Me parece miserable acusar a aquella gente de que se hizo lo que se pudo, que no fue perfecto ni mucho menos, pero había que estar ahí. Saber quién tenía el tanque y quién tenía la mano en el picaporte. Era duro eso", ha sentenciado.