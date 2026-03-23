Céline Dion volverá a los escenarios tras su retirada en 2023 por el síndrome de la persona rígida

Céline Dion volverá a subirse a los escenarios. La canadiense actuará en otoño de este 2026 en París, volviendo así a dar conciertos después de que se viera obligada en 2023 a cancelar su gira Courage World Tour por su diagnóstico del síndrome de la persona rígida, una rara condición neurológica que afecta a una persona entre un millón, y que afecta al sistema nervioso central causando rigidez muscular.

Desde entonces, Dion ha reaparecido en un par de ocasiones, recibiendo el cariño del público. Lo hizo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París en 2024, donde ni la lluvia ni el mal tiempo pudieron frenar su potencia escénica interpretando Hymne a l'amour, de Édith Piaf, en un enclave como la Torre Eiffel de la capital gala.

También lo hizo en los premios Grammy 2024 cuando entregó el galardón a Álbum del año a Taylor Swift, recibiendo una calurosa ovación de los espectadores. La artista se ha mostrado relativamente optimista en todo su tratamiento y siempre ha tenido la voluntad de seguir las recomendaciones médicas y las indicaciones para poder recuperarse lo antes posible.

"De la manera en la que lo veo, tengo dos opciones. Puedo entrar como un atleta y trabajar muy duro, o apagarme y que todo termine, quedarme en casa, escuchar mis canciones, ponerme delante del espejo y cantar para mí misma. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero estar lo mejor posible", declaró en una entrevista a Vogue tras su diagnóstico.

Una serie de carteles que daban las pistas y unas fechas aún sin confirmar

Según ha recogido el diario francés Le Parisien, la noticia de estos conciertos han llegado de la mano de unos misteriosos carteles que han aparecido por París con los títulos de algunas de sus canciones más reconocidas como Power Of Love o Pour Que tu M'aimes Encore.

No obstante, las fechas no han sido anunciadas aún, solamente el recinto, ya que los conciertos tendrán lugar en La Défense Arena (con capacidad para 40.000 espectadores). Por su parte, medios de Québec apuntan a que los conciertos tendrán lugar entre septiembre y octubre próximos.

La ganadora de dos Oscar y varios Grammy ha estado sometiéndose durante estos dos años a un arduo tratamiento para poder volver, tanto a los escenarios, como para poder realizar tareas cotidianas e incluso moverse con normalidad, ya que el síndrome de la persona rígida, entre otros síntomas, provoca espasmos musculares.

Entre su tratamiento, además de un estilo de vida saludable se encontraban terapia vocal, física y deportiva, con ejercicios que abordan todas las partes del cuerpo, incluida su voz.