Estas son las fechas y ciudades de la gira de 'La Reina del Flow'

Después del éxito cosechado en 2025 en el Movistar Arena y en Recorda Fest, la serie La Reina del Flow vuelve a España con una gira, esta vez con Charly Flow (Carlos Torres) encabezando el insuperable cartel, al que también se suma Yoni Trejos (Jay Torres). Repetirán sobre el escenario María José Vargas, que interpreta a la joven Yeimi en la serie, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/ Pez Koi), Drama Key (Juan Palau) y Kevin Bury (Cris Vega).

El show llegará a nuestro país con una decena de fechas en los escenarios más importantes. Comenzará en Alicante el 13 de junio y continuará el 19 en Pamplona, el 21 en Sevilla, el 26 en Vigo, el 27 en A Coruña, el 2 de julio en Madrid, el 3 en Tenerife, el 5 en Fuengirola, el 10 en Gran Canaria y culminará el 11 en Barcelona.

La Reina del Flow es una producción de Caracol Televisión que se puede ver en todo el mundo a través de Netflix a nivel mundial y a lo largo de sus más de 170 episodios ha llevado la música urbana y el baile y el hedonismo a millones de espectadores convirtiéndose en un fenómeno internacional.

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketmaster.