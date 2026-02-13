Alerta sanitaria por la presencia de posibles plásticos en carne de hamburguesas de la marca Cárnicas Gallego

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ha alertado el pasado miércoles de la posible presencia de fragmentos de plástico en un preparado de carne picada de vacuno y en otro preparado de carne picada mixta (vacuna y cerdo) para hamburguesa.

Concretamente, se trata del lote 6061 de las denominadas 'burger meat' picada de vacuno y 'burger meat' picada mixta, con fecha de caducidad 13/02/2026, presentados en bandejas de 240 y 500 gramos de la marca Cárnicas Gallego.

La AESAN ha dado cuenta de la alerta después de que recibieran una notificación de Aragón, por medio del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). La incidencia ha sido comunicada por la propia empresa a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente, con el objetivo último de que estos posibles alimentos no seguros lleguen a la población.

Distribución inicial y vigilancia

De acuerdo a la información disponible, la distribución inicial de estos alimentos ha sido a Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no se descarta que se haya podido distribuir a otras comunidades autónomas.

Por medio de Sicri, toda esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las diferentes comunidades autónomas con el fin de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Por su parte, en el comunicado, la AESAN recomienda a todas las personas que tengan en su domicilio los productos afectados que se abstengan de consumirlos.