El Gobierno estudia ahora penalizar a los caseros que suban el alquiler

El Gobierno mueve ficha de nuevo para intentar contener la subida disparada de los precios del alquiler en España. Después de que el mes pasado el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara deducciones fiscales de hasta el 100% para aquellos propietarios de viviendas que no subieran el alquiler a sus inquilinos, ahora se estudia la estrategia contraria: 'castigar' fiscalmente a quienes sí lo suban.

La propuesta ha sido publicada este viernes por el diario El País, aunque fuentes del ministerio de Vivienda aseguran a El HuffPost que todavía no hay nada cerrado y que es una propuesta en la que se está trabajando y va en la línea de lo que siempre defiende el Gobierno: "Incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no".

El plan del Gobierno pasaría por modular a la baja la reducción general del 50% que actualmente pueden aplicarse en el IRPF todos los arrendadores con personalidad física (no jurídica). Actualmente, los caseros pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen de dicho alquiler―ingresos del alquiler menos gastos deducibles como la comunidad de vecinos o el IBI―.

Eso sí, fuentes del ministerio puntualizan que esta modulación a la baja nunca llegaría al 0% "en ningún caso", porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos que se firman para los siguientes cinco años) con respecto a los que son turísticos o temporada.

Además, cabe destacar que este castigo sólo se aplicaría una vez venza el contrato y el casero suba el precio del alquiler por encima de la subida del IPC. Es decir, los caseros podrían seguir incrementando la renta conforme al aumento del coste de la vida anualmente como se hace habitualmente, sin ningún tipo de penalización.

Esta propuesta, en el caso de que acabara llegando al Consejo de Ministros, se aprobaría por decreto ley. Sin embargo, antes del plazo de treinta días debería ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un momento en el que el Gobierno no tiene asegurada la mayoría en ninguna de las votaciones que se llevan a cabo en la Cámara Baja.

El precio de la vivienda en alquiler en España cerró el año 2025 con un incremento anual del 6,9% y situó el precio de diciembre en 14,21 euros/m2 al mes, según los datos del informe de “La vivienda en alquiler en España en el año 2025” elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.