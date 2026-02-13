Estos son los seis clasificados en la segunda semifinal del Benidorm Fest, en una gala marcada por divertidas y entusiastas propuestas

Jesús Vázquez y Javier Ambrosi, presentadores de esta edición del Benidorm Fest, aseguraron en el Telediario de Pepa Bueno que esta semifinal era "la mejor de la historia". Eran los minutos previos a la presentación de las propuestas de Ku Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, Mayo y Miranda & bailamamá sabiendo que, de esos nueves, sólo podían quedar seis para la gran final del sábado.

Compartían el mismo parecer que los presentadores muchos de los que habían estado presentes en los ensayos, que destacaban el nivel, el contraste con el minimalismo de la primera semifinal y la dificultad de pronosticar qué tres candidaturas se quedarían fuera de la final si todo salía como en las actuaciones de preparación.

El encargado de abrir la gala ha sido Abraham Mateo, uno de los artistas habituales del Benidorm -ya actuó en el festival en la edición de 2024 donde cantó Clavaíto, eso sí, sin Chanel- que ha interpretado un medley que ha incluido, entre otros temas, su nuevo sencillo ¿Qué tal te va sin mí? y el clásico Quiero decirte.

Del rollo setentero de Asha a la teatralización de Miranda pasando por el vuelo de The Quinquis

La primera en subirse al escenario fue Asha, la desconocida cantante de origen marroquí que lleva años trabajando como compositora y productora, y que llega al Benidorm Fest con la canción Turista. Para la puesta en escena ha elegido un vagón de tren con una clara ambientación setentera... En algunos momentos, parecía una película de Marisol y ha resultado una propuesta divertida y pegadiza.

Asha durante su actuación en el Benidorm Fest. ROBERTO MORENO MOYA

La autora del exitazo de los 90 Estoy llorando por ti, Minerva Ku, ha gritado alto y claro No volveré a llorar, una canción con sonidos tecno y house que ha interpreta desde una jaula de cristal, que recordaba a la mítica actuación de Loreen y su Tattoo con la que conquistó Eurovisión 2023. En la parte final, la plataforma sujeta por unas cadenas ha comenzado a ascender, dándole un tono más épico a la canción.

Otro veterano de la escena musical española ha sido el tercero en actuar. Funambulista ha hecho de su canción Sobran gilipolllas "un acto de rebeldía" contra la dictadura de las redes sociales. Su puesta en escena ha sido más clásica, él y sus músicos se han desplegado sobre un escenario en blanco y negro que ha terminado llenándose de luz y color. "Que no falte nunca la música y el amor", ha gritado a modo de despedida.

Dani DJ en un momento de su actuación en el Benidorm Fest. ROBERTO MORENO MOYA

De Dani J han dicho sus presentadores que es el "bachatero más importante de Europa" y con una bachata ha llegado hasta el festival, Bailándote, "una historia de amor contada a través del movimiento" con la que ha puesto a bailar al público del Palau.

En la previa de su actuación, The Quinquis han explicado que su propuesta Tú No Me Quieres es "un homenaje a lo marginal, a las barriadas donde se forjó nuestro carácter". Un garaje, una moto, looks quinquis... toda la escenografía de su actuación, divertida y disfrutona, ha homenajeado su estilo musical. ¡Y han terminado volando por el escenario montados en la moto!

Atyat durante su actuación en el Benidorm Fest. ROBERTO MORENO MOYA

Fanática de Shakira, Atyat, lleva toda su vida intentando cumplir su sueño de ser cantante. Al Benidorm, la artista de origen egipcio ha llegado con Dopamina, una canción con sonidos árabes que ha interpretado siguiendo una coreografía inspirada en las de la colombiana sobre un escenario solo adornado por una gran celosía andalusí.

El día que falleció su padre, Rosalinda Galán recibió la noticia de que había sido seleccionada para el Benidorm Fest y esa coincidencia le hizo multiplicar sus ganas. Vestida blanco, se ha subido a un escenario apenas iluminado a cantar Mataora, una copla rockera , dramática y emocionante, con la que ha conquistado.

Rosalinda Galán en un momento de su actuación en el Benidorm Fest. ROBERTO MORENO MOYA

El extriunfito MAYO ha hecho gala de su identidad musical, la que el denomina pop queer , con Tócame, que ha interpretado bajo una pirámide hecha con tejido vaquero acompañado de cuatro bailarines. La coreografía ha sido uno de los elementos fundamentales de esta actuación con la que el sevillano ha demostrado que está dispuesto a darlo todo por su sueño.

Han cerrado las actuaciones los argentinos Miranda! & bailamamá con Despierto Amándote, una de las propuestas más consolidadas fuera del festival. "Hoy vamos a disfrutar de una gran fiesta", advertían los argentinos que sobre el escenario han caminado sobre las nubes. De nuevo la diversión y el disfrute han tomado el escenario con esta propuesta sin coreografía pero muy teatralizada.

Y los seis finalistas son...

Antes de conocer el resultado de las votaciones del jurado y del público, el escenario del Palau se ha llenado con la voz de Luz Casal y ¿Qué has hecho conmigo?, el segundo sencillo de su último álbum Me voy a permitir, para después hacer las delicias de los más veteranos con una versión de su exitazo Rufino que lanzó allá por 1985.

Finalmente llegó el momento más esperado y los seleccionados para la final han sido...

The Quinqui

Asha

Miranda & Bailamamá

MAYO

Dani J

Rosalinda Galán

Ellos se suman a Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León & Julia Medina, los finalistas de la primera semifinal, y el sábado todos estarán en la gran final.