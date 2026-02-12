Una camarera señala algo que mucha gente hace al pagar y que a los trabajadores les pone de los nervios: "Sé que es con buena intención"

La hostelería es una profesión dura y la de camarero lo es especialmente. Algunos estudios lo demuestran. Por ejemplo, el informe Work Stress and Well-Being in the Hotel Industry, incluido en la plataforma científica PMC, muestra que el estrés laboral en hostelería está relacionado con síntomas fisiológicos como fatiga, tensión y desgaste emocional, afectando tanto a trabajadores con contrato como a temporales.

Además, un estudio realizado por la Universidad Miguel Hernández mostró que alrededor del 75% de los trabajadores de la hostelería encuestados presentaron alta carga mental y un 50% elevada carga de trabajo, asociados a factores como sobrecarga, presión de tiempo, inseguridad laboral y atención continua al cliente.

Precisamente en la mano del cliente está hacer el día a día de los camareros un poco más fácil. Por eso, la usuaria de TikTok laiagmmz_, que trabaja en ello desde hace cinco años, ha explicado qué no hacer en las cafeterías si quieres ayudar a las empleados "y no quieres joderles la vida".

Las cinco reglas básicas

La mayoría comete alguno de estos errores con la mejor intención, pero lejos de ayudar puede entorpecer la labor de los profesionales.

Meter los papeles dentro del vaso: "Si os estáis tomando un café, un cortado o lo que sea, no metáis el papel que habéis usado en el vaso porque se queda en el fondo, lleno de café y luego para sacarlo es muchísimo más complicado. Dejadlo al lado del platito o dejadlo en la mesa. Nos va a ser muchísimo más fácil de recoger y nos vais a hacer un gran favor". Nunca le cojáis a una camarera algo de la bandeja: "Sé que lo hacéis con buena intención, pero nosotros tenemos la bandeja superbalanceada y, si cogéis algo, lo que va a hacer es torcerse y se va a caer todo. Así que mejor no cojáis nada. Si queréis ayudar, preguntad antes de cogerlo y no lo hagáis, por favor, sin pedir permiso, porque va a ser un caos. "Si vais a apilar los platos, aseguraos de poner toda la comida en un plato y no poner los platos encima de la comida porque, si no, a la hora de cogerlo no va a ser nada estable y se va a caer todo por el lado". "Si estáis en la terraza, seguramente por hacerle el favor a la camarera le habéis dicho: cóbrame aquí. Esto a veces puede ser bueno, pero muchas veces acaba siendo malo porque tenemos que hacer más viajes. Así que, si después te vas a levantar, no te cuesta nada pasarte por caja y así nosotros no tenemos que ir con el cambio para arriba y para abajo y teniendo que acordarnos de qué llevarle a cada uno". "A todas las personas que trabajan de cara al público les molesta. Si queréis invitar a alguien, por favor, no os pongáis a pelearos cuando os estamos cobrando. Seguramente tenemos muchísima faena y tenemos que estar perdiendo el tiempo viendo cuál de vosotros gana la pelea y acaba pagando".

"Sé que lo hacéis con muy buena intención, pero os aseguro que haciendo estos pequeños cambios las camareras de vuestro bar van a estar muchísimo más contentos y van a agradecer un montón que hayáis empezado a hacer estas cosas", afirma la camarera.