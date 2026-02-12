Las tropas rusas sufren una gran crisis de mensajería y empiezan a mirar de reojo a las palomas mensajeras

La escena podría parecer una sátira bélica si no fuera por el trasfondo dramático: soldados rusos desplegados en el frente preguntándose, medio en serio medio en broma, si tendrán que volver a las palomas mensajeras para coordinarse. La ironía comenzó a circular tras una cadena de fallos que ha dejado a numerosas unidades con graves problemas de comunicación: restricciones sobre Telegram dentro de Rusia y la caída de terminales Starlink utilizadas en zonas ocupadas de Ucrania.

"El frente está en shock… Starlink está muerto, Telegram bloqueado. ¿Cómo se supone que vamos a luchar? ¿Con palomas?!, escribió el propagandista ruso Ivan Utenkov en su canal. Su comentario, lejos de ser anecdótico, reflejaba el desconcierto de muchos militares y voluntarios que, en la práctica, dependen de aplicaciones civiles y servicios comerciales para sostener la logística y el mando en el campo de batalla.

Telegram, mucho más que un chat

Durante años, Telegram se consolidó como una herramienta central en Rusia y Europa del Este. Fundada por Pavel Durov, la aplicación no solo sirve para mensajería privada, sino que funciona como red de canales informativos, sistema de coordinación y vía para la distribución de ayuda. En el contexto de la guerra, su papel ha ido mucho más allá de lo que admiten oficialmente las autoridades.

El 10 de febrero, miles de usuarios reportaron interrupciones en el servicio por segundo día consecutivo. La plataforma Downdetector registró más de 11.000 incidencias en apenas 24 horas. Según distintos informes, el regulador ruso Roskomnadzor habría comenzado a ralentizar el funcionamiento de la aplicación en todo el país.

El Kremlin trató de restar importancia al asunto. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, aseguró que no resulta "concebible" que la comunicación de primera línea dependa de Telegram u otras plataformas similares, sugiriendo que los especialistas militares deberían abordar esa cuestión.

Sin embargo, desde el terreno llegaron respuestas contundentes. Un voluntario conocido como "Thirteenth" replicó que bloquear Telegram equivale a “dispararse en el pie”. En su mensaje explicó que, en la práctica, a través de la aplicación se coordinan tareas que incluyen:

Comunicación operativa entre unidades

Organización logística y transporte de suministros

Gestión y entrega de ayuda humanitaria

Ajustes de fuego de artillería en determinadas circunstancias

No se trata solo de mensajes informales: para muchos combatientes, Telegram es un engranaje funcional del esfuerzo bélico. De ahí que el malestar haya sido inmediato entre blogueros militares y voluntarios, que ven en las restricciones un obstáculo añadido en un frente ya de por sí complejo.

Starlink se apaga y crece el caos

Si las limitaciones de Telegram generan incertidumbre, la situación se agrava con los problemas de conectividad por satélite. Diversas fuentes señalan que las terminales Starlink utilizadas por fuerzas rusas en el este y sur de Ucrania han dejado de funcionar tras una decisión de SpaceX de desactivar equipos empleados en la zona. El corte habría afectado a un tramo de aproximadamente 1.000 kilómetros del frente.

Partisanos ucranianos aseguran que varias unidades rusas quedaron incomunicadas, con comandantes incapaces de transmitir datos o coordinar movimientos. Además, algunos canales alternativos tampoco habrían funcionado correctamente, y los propios sistemas de guerra electrónica rusos interferirían en ocasiones con sus radios.

Entre las consecuencias más graves se menciona un incidente en la región de Zaporiyia en el que murieron doce soldados por fuego amigo, supuestamente en un contexto de descoordinación. Aunque no existen confirmaciones independientes de todos los detalles, la narrativa que circula en canales militares apunta a un patrón preocupante: sin comunicaciones estables, el riesgo se multiplica.

El especialista ucraniano en guerra electrónica Serhiy "Flash" Beskrestnov afirmó que casi todas las unidades rusas que dependían de Starlink para transmitir datos seguros han perdido esa capacidad. La ecuación es simple: menos conectividad implica menos coordinación.

Desde el movimiento partisano Atesh lo resumieron con una frase tajante: "Sin comunicaciones estables en el frente, se desata el caos". A su juicio, la dependencia de tecnología civil se ha convertido en un talón de Aquiles para Moscú. Cuando desaparece la conexión, el mando se resiente y las tropas quedan expuestas.

Dependencia tecnológica y vulnerabilidad

La crisis actual revela una contradicción estructural. Mientras el discurso oficial subraya la autosuficiencia y la fortaleza del aparato militar ruso, sobre el terreno muchas dinámicas operativas descansan en herramientas diseñadas para uso civil.

La combinación de:

Restricciones internas sobre plataformas digitales

Decisiones empresariales externas que afectan a servicios satelitales

Interferencias derivadas de la propia guerra electrónica

ha creado un escenario donde la comunicación, elemento esencial en cualquier conflicto moderno, se vuelve frágil

El periodista y veterano Yuri Butusov ironizó sobre la deriva: "Después de Telegram y Starlink, Rusia cortará internet. Así dirán menos tonterías". La frase encierra una crítica más profunda: cuando el control informativo interno choca con las necesidades operativas, la línea entre seguridad y autoboicot puede volverse difusa.

En ese contexto, la imagen de las palomas mensajeras deja de ser solo una burla. Se convierte en símbolo de una paradoja contemporánea: en una guerra del siglo XXI, librada con drones y satélites, el eslabón más débil puede ser algo tan básico como la transmisión de un mensaje.