Grandes planes para hacer si visitas Mallorca

Mallorca es un destino maravilloso para visitar. No solo por sus playas, sino también por sus paisajes inolvidables y rincones con encanto. Con más de 10 millones de turistas al año es, sin duda, uno de los lugares preferidos para visitar de las Islas Baleares. Por eso, si tú también pretendes pasar unos días allí y ya has mirado buenos hoteles en Mallorca, pero aún no tienes decidido qué hacer, quédate porque vamos a contarte cinco planes imprescindibles.

1. Explora Palma de Mallorca

Antes de realizar cualquier otro plan, el más recomendable es recorrer Palma de Mallorca. La capital de la isla reúne en ella, además de un gran patrimonio arquitectónico, historia y gastronomía que hay que conocer. De esta manera, no te pierdas el castillo de Bellver, los jardines del palacio de Marivent o la Catedral de Palma con su estilo gótico, así como no dejes de disfrutar del Paseo Marítimo, ya sea solo o acompañado.

Y, por supuesto, no te olvides de entrar en cualquiera de sus restaurantes y de probar platos tan típicos como el pica-pica y el frito mallorquín.

2. Visitar el museo de arte contemporáneo Es Baluard

Si te gusta el arte contemporáneo o eres de los que prefiere hacer turismo cultural, el museo Es Baluard te encantará. Cuenta con más de 700 obras que datan entre el siglo XIX y la actualidad y es un museo que apuesta por los artistas y movimientos que tuvieron lugar en Baleares y han tenido proyección internacional.

Asimismo, aparte de su interior, este museo destaca por el lugar donde se encuentra: un baluarte renacentista que conecta con las murallas. Una ubicación para admirar tanto en su interior como en el exterior.

3. Divertirte en familia en Palma Aquarium

Para quienes viajan en familia, un plan imperdible es la visita al Palma Aquarium. Esta institución, además de exhibir en 55 acuarios hasta 8000 animales y plantas marinas, también tiene una misión muy importante en la concienciación de la conservación tanto de las especies como de sus hábitats.

Además, también tiene un jardín de azotea que recrea una jungla tropical, por lo que es una visita que encantará tanto a pequeños como a grandes.

4. Admirar las Cuevas del Drach

A 1200 metros en el subsuelo de la isla se encuentran las impresionantes Cuevas del Drach. Estas grutas están llenas de estalactitas y estalagmitas, lo que les da una imagen de novela de fantasía. Tienen entre 11 y 53 millones de años y su maravillosa acústica hace que se celebren conciertos de música clásica exclusivos en ellas.

5. Pasar un día en la playa de Cala d’Or

Por último, no puede faltar un buen día de playa para descansar y desconectar. La Cala d'Or, rodeada de vegetación, cuenta con playas bien cuidadas y de aguas transparentes, así como una gran oferta de restaurantes y tiendas, además de un puerto deportivo.

Y no solo eso, a poca distancia hay calas estupendas que también se pueden disfrutar en familia como Cala Esmeralda.