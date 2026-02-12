Un perro de 12 años lleva toda su vida en un almacén y se retira: "Urge, su dueño no se lo queda"

Un pastor alemán de 12 años ha pasado toda su vida vigilando un almacén y ahora se merece un retiro tranquilo. Por eso está a la espera de que alguien lo quiera adoptar. En la actualidad vive en la región de Somme, en Francia. El llamamiento para conseguirle una nueva casa lo ha hecho la asociación Chipnoum, que tiene su sede en la localidad de Hamelet, en la zona de Comme, y aseguran en él que se trata de la adopción de un perro mayor cuya vida no ha sido fácil, según ha publicado Le Journal de Abbeville.

Somme es un departamento francés situado en la región de Alta Francia, cuya capital es Amiens, que recibe su nombre del río homónimo. La asociación afirma que "es un perro muy tranquilo, tiene muy buen carácter. Se lleva bien con otros perros". "No tenemos ni idea de cómo se lleva con gatos y niños, porque nunca ha conocido a ninguno", añaden en su llamamiento.

Quien desee adoptar a Junckie y ofrecerle un retiro tranquilo puede contactar con la asociación Chipnoum por mensaje privado en su página de Facebook (Association Chipnoum Hamelet). La asociación especifica: "Es urgente, ya que su dueño ya no desea quedárselo", alerta esta organizacion.

La asociación Chipnoum es una organización francesa de protección animal cuyo objetivo principal es rescatar, proteger y reubicar animales domésticos, incluyendo perros, gatos y roedores. Su actividad consiste en la recogida animales abandonados o maltratados y, tras su paso y cuidado en el centro, los colocan en familias de acogida mientras les encuentran un hogar definitivo.

Los responsables de Chipnoum suelen gestionar adopciones y urgencias a través de redes sociales, como Facebook, y de plataformas y otras entidades, tanto a través de la red como presenciales, de ayuda animal. Se les puede contactar por teléfono o a través de su página web.

La forma principal que tiene esta organización francesa para recaudar fondos destinados al rescate y cuidado de estos animales es a través de la plataforma Teaming. Lo que hacen es pedir a los socios, a través de ésta, una contribución de un euro al mes, con el que logran cubrir los gastos veterinarios que necesiten estos elevados, que suelen ser muy elevados, ya que la gran mayoría de ellos proceden de rescates efectuados en casas o granjas y su segundo gran coste es el de la esterilización, necesaria para empezar a darles una segunda vida y para prepararles para que alguna persona quiera adoptarlos.