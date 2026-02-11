María Zambrano, filósofa y ensayista: "El corazón es centro, porque es lo único de nuestro ser que da sonido"

La historia de España tiene personajes que han tenido su clara influencia en el devenir y el conocimiento de nuestro país en diferentes escenarios. Entre ellos, muchos son andaluces. Los pinceles de Pablo Picasso y Diego Velázquez, los talentos literarios de Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y Bécquer; la música de Manuel de Falla, el 'quejío' flamenco de Camarón de la Isla o la guitarra de Paco de Lucía son solo algunos ejemplos de las figuras que han colocado a la comunidad en el escenario mundial.

Andalucía también ha sido tierra de filósofos y pensadores. El estoico romano, Séneca, nació en Córdoba, mientras que la malagueña María Zambrano, también ensayista, ha pasado a los anales de la historia.

Nacida en Vélez-Málaga, de la que es hija predilecta, María Zambrano Alarcón inició sus estudios de filosofía en 1921, como alumna libre, donde rápidamente entró en el círculo de intelectuales y literatos donde figuraban Federico García Lorca o José Ortega y Gasset, que la acogió como discípula predilecta. Enérgica política y reivindicadora del compromiso cívico, fue expulsada de varias ciudades durante la Guerra Civil, lo que le llevó a dirigir su camino hacia el terreno de la escritura, el pensamiento y la docencia.

Después de vivir en París, Nueva York y La Habana, se instaló en México, donde impartió clases de Filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. Pasó también por la Universidad de Puerto Rico, residió en Roma, donde escribió El hombre y lo divino, Los sueños y el tiempo y Persona y democracia, algunas de sus obras más importantes, hasta que en 1964 vuelve a la capital francesa.

A lo largo de toda su vida recibió diferentes distinciones, entre las que sobresalen el Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes de 1988, siendo la primera mujer en recibirlo, pero que no pudo recoger in situ por su delicado estado de salud.

Frases célebres de María Zambrano

El nombre de María Zambrano se lee en el callejero de varias ciudades de España. En 2011, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputación aprobó por unanimidad que a la denominación de la estación de ferrocarril de Málaga se le añadiera el de la reconocida filósofa, que ha dejado para deleito de la humanidad numerosas frases célebres. A continuación dejamos algunas de ellas: