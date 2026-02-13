Nuria Roca se pronuncia sobre lo que hace Juan del Val en este momento tras el comentario sobre Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero'

Nuria Roca ha salido al paso de las acusaciones de "machismo" hacia Juan del Val por no hacer ningún comentario cuando Rosa Belmonte insultó a Sarah Santaolalla en la tertulia política de este martes en El Hormiguero.

Belmonte aludió a Santaolalla diciendo que si era esa que es "mitad tonta, mitad tetas". Un comentario que Nuria Roca le parece "una aberración y una humillación" por la que hay que pedir perdón.

Los presentes en la mesa también han sido criticados por reírse y por no afearle a Belmonte el comentario. Por ello, Nuria Roca ha salido en defensa de su marido, Juan del Val, que sale en todas las fotos con una sonrisa en la cara.

"Cuando se está acusando a alguien de machista, y yo con Juan llevo viviendo 28 años bajo el mismo techo y durmiendo todas las noches con él, evidentemente a mí me toca", ha dicho Roca sobre por qué se mete en esta polémica.

Una injusticia

"Se está cometiendo una enorme injusticia. Cuando Rosa Belmonte hace este comentario completamente desafortunado y fuera de lugar en El Hormiguero, Juan está en el mismo plano de Rosa sonríe y no sonríe de manera cómplice, lo hace de manera incómoda porque en ese momento en directo, que es muy consciente de lo que está sucediendo, piensa que no quiere dejar mal a Rosa y que se cree un cisma en la tertulia y que perjudique y que quien tenga que pedir perdón que lo pida", ha defendido.

A lo que ha añadido: "Me parece tan injusto, tan terrible que por supuesto me tengo que pronunciar antes de que nadie me pregunte. Me parece tan terrible todo el odio que llevan algunas personas dentro, entre ellas con ese comentario Rosa Belmonte hacia Sarah Santaolalla, que deberíamos hacer todos una reflexión sobre lo que está pasando".

De la convivencia con su marido, Roca ha dicho que "jamás" ha tenido una actitud machista "hacia nosotros ni hacia nadie que yo haya visto", por eso le parece todo "tan injusto": "No he visto ni una sola frase salida de la boca de Juan que sea machista, todo lo contrario, él ha hecho que yo sea mucho más feminista de lo que ya era".