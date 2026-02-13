"Tío Jeffrey": renuncia la abogada jefe de Goldman Sachs tras revelarse mensajes con Epstein

De Goldman Sachs suele decirse que es "el banco que gobierna el mundo". Es un pilar del sistema financiero global, capaz de asesorar a Ejecutivos y corporaciones, dominando la banca de inversión y con influencia en la formulación de perspectivas económicas mundiales. ¿Ya lo sitúas? Pues ahora, sabiendo su importancia, se entiende mejor el golpe que supone que se haya quedado sin su abogada en jefe. Y, más, que lo haga por un escándalo.

Hablamos de Kathy Ruemmler, que también fue asesora del presidente de Estados Unidos Barack Obama, en tiempos del demócrata en la Casa Blanca. La letrada anunció su renuncia esta madrugada, después de que varios correos electrónicos entre ella y el pederasta Jeffrey Epstein hayan mostrado una relación muy cercana. Ella lo describe como un "hermano mayor", lo llama "tío Jeffrey", hablan de cumpleaños y de citas en la isla privada del financiero y, también, se minimizan sus delitos sexuales.

Ruemmler indicó en un comunicado que "dejará su cargo de directora jurídica y asesora general de Goldman Sachs a partir del 30 de junio de 2026", para dejar una transición hecha.

Hasta tomar esta decisión, Ruemmler intentó repetidamente distanciarse de los emails y otros documentos, parte de los más de tres millones que liberó hace hoy dos semanas el Departamento de Justicia de EEUU, y se mostró desafiante incluso, al afirmar que no renunciaría al principal puesto legal de Goldman, que ocupaba desde 2020. Las presiones han podido con ella, por el enorme desgaste de imagen que le estaba generando a la firma.

En una declaración antes de su renuncia, un portavoz de Goldman Sachs dijo que Ruemmler "lamenta haberlo conocido". En su declaración del jueves, Ruemmler afirmó: "Desde que me incorporé a Goldman Sachs hace seis años, he tenido el privilegio de supervisar los asuntos legales, de reputación y regulatorios de la firma; de mejorar nuestros sólidos procesos de gestión de riesgos; y de garantizar que nos guiamos por nuestro valor fundamental de integridad en todo lo que hacemos. Mi responsabilidad es anteponer los intereses de Goldman Sachs".

El director ejecutivo de la firma, David Solomon, declaró por separado: "Como una de las profesionales más destacadas en su campo, Kathy también ha sido mentora y amiga de muchos de nuestros empleados, y por eso la extrañaremos. Acepté su renuncia y respeto su decisión".

Ya había sido registrado como delincuente sexual

Ruemmler ha llamado a Epstein un "monstruo" en declaraciones más recientes y ha declarado que conoció a Epstein a través de su trabajo como abogada y que ambos eran "amigos en ese contexto profesional". Pero su relación con el magnate fue muy distinta antes de que lo arrestaran por segunda vez por delitos sexuales en 2019 y se suicidara en una cárcel de Manhattan. Decía que lo adoraba, directamente.

Durante su tiempo en la práctica privada de la abogacía, tras dejar la Casa Blanca en 2014, Ruemmler recibió varios regalos costosos de Epstein, incluyendo bolsos de lujo y un abrigo de piel. Los presentse se entregaron después de que el criminal sexual ya hubiera sido condenado por delitos de esta naturaleza en 2008, en Florida, y registrado como delincuente sexual. Aquella fue la línea roja que hizo que muchos de sus amigos, de banqueros a políticos pasando por artistas, dejasen de tratarlo, pero por las fechas, no parece que fuera el caso de la recién dimitida.

"¡Qué amable y considerado! ¡Gracias, tío Jeffrey!", le escribió Ruemmler a Epstein en uno de los mensajes. Corría el año 2018 y se sabía ya sobre la captación de niñas menores de edad, de familias inestables o con pocos recursos, una tarea en la que más tarde se supo que ayudaba Ghislaine Maxwell, la que fuera novia y socia de Epstein, condenada a 20 años de cárcel.

Históricamente, el mundillo de Wall Street desaprueba el intercambio de regalos entre clientes y banqueros o abogados, en particular los regalos de lujo que podrían suponer un conflicto de intereses. Goldman Sachs, de hecho, exige a sus empleados obtener una aprobación previa antes de recibir o entregar regalos de sus clientes, según su código de conducta, en parte para no infringir las leyes antisoborno, citado por Associated Press.

En diciembre, el director ejecutivo de Goldman, David Solomon, describió a Ruemmler como una "excelente abogada" y dijo que contaba con su plena confianza y respaldo.

Kathy Ruemmler, ex asesora legal de la Casa Blanca, en un debate el televisión, el 29 de junio de 2014. NBCU Photo Bank/NBCUniversal via

Guiños y felicitaciones

Los mensajes más recientes no son muy edificantes y eso ha pesado en el cambio de tornas. En el cumpleaños número 62 de Epstein, en 2015, Ruemmler le envió un correo electrónico para desearle lo mejor, en el que escribió: "Espero que disfrutes el día con tu único y verdadero amor. :-)".

El multimillonario respondió con una nota obscena y una aparente referencia a la masturbación: "Dicen que los hombres suelen darle un nombre a sus penes", escribió Epstein en un mail lleno de errores tipográficos, ya que "sería inapropiado hacer el amor con un completo desconocido".

Entre los cientos de intercambios que se pueden localizar en el buscador de Justicia, en los que discuten las batallas legales y los problemas de reputación de Epstein, hay muchas más comunicaciones personales, incluyendo planes para un viaje propuesto a la isla de Epstein y los citados regalos que él le había dado.

En algunos de sus mensajes de ida y vuelta, Ruemmler habló de asuntos personales de su vida, expresó gratitud por su “amistad” y concluyó sus mensajes con “xo” y “xoxo” (besos y abrazos). Después de recibir la respuesta de Epstein a sus buenos deseos de cumpleaños, Ruemmler respondió: "Es difícil creer que todavía haya duda sobre si los hombres son [el] género inferior".

Eso queda en nada ante un intercambio con Epstein en febrero de 2015, en el que Ruemmler abordó una demanda bajo la Ley de Derechos de Víctimas de Delitos presentada por las denunciantes de Epstein, que buscaba reabrir su acuerdo de culpabilidad de 2008 después de haber sido acusado por delitos sexuales. Eso sí es delicado. Ruemmler le escribió a Epstein: "Te dije que este caso de la CVRA [Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos] es por dinero". Y en otro mensaje, tras preguntar qué abogado llevaba el caso, Ruemmler escribió: "¡Los derechos de las víctimas, mis narices!".

"¡Los derechos de las víctimas, mis narices!"

En otro mensaje de julio del mismo año, que no había sido revelado previamente, Ruemmler le reenvió a Epstein un artículo de The New York Times que incluía críticas a los registros de delincuentes sexuales, como aquel en el que Epstein había figurado durante varios años para entonces. "¿Viste el artículo de The New York Times sobre la extrema reactividad / mala aplicación del registro de delincuentes sexuales? Estoy pensando si existe alguna oportunidad", escribió Ruemmler.

Jennifer Connelly, portavoz de Ruemmler, dijo que Epstein, en ocasiones, "buscó asesoramiento informal y ella le brindó retroalimentación basada en su comprensión del momento, sin ninguna participación formal", cita la CNN.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un concierto en beneficio de Wall Street Rising, con una actuación de Rod Stewart en Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en la ciudad de Nueva York. Patrick McMullan via Getty Image

Meses después, Ruemmler le escribió a Epstein: "La amistad va en dos direcciones: conseguirte algo de paz con respecto a toda esta mierda legal es importante para mí". En otro correo electrónico enviado ese año durante un viaje de primera clase a Europa que Epstein había reservado para ella, Ruemmler escribió que estaba "agradecida" por su relación y firmó con "Xo" (besos y abrazos).

Y en un correo electrónico de septiembre de 2016, Epstein le escribió a Ruemmler: "Gracias por tu amistad y ayuda". Ella respondió: "Igualmente, y siempre".

Según los archivos recién publicados, Ruemmler en un momento preguntó sobre la posibilidad de viajar a la isla privada de Epstein. En enero de 2017, la abogada le preguntó a Epstein si podía hacer una excursión de un día a la isla mientras viajaba por el Caribe. Más tarde ese mismo año, después de que el huracán Irma causara graves daños en la isla, Ruemmler consideró viajar para ayudar a Epstein con las tareas de limpieza. No está claro si alguna de las dos visitas finalmente se llevó a cabo. Un portavoz de Goldman Sachs dijo anteriormente que Ruemmler nunca visitó la isla.

"¡Hoy estoy completamente engalanada por el tío Jeffrey! ¡Botas, bolso y reloj de Jeffrey!"

Dos años después, Ruemmler agradeció a Epstein por lo que parecen ser regalos que le envió. "¡Hoy estoy completamente engalanada por el tío Jeffrey! ¡Botas, bolso y reloj de Jeffrey!", escribió en un correo electrónico de enero de 2019. "¡Gracias, tío Jeffrey!", escribió en otro correo electrónico después de recibir un regalo.

En otro papel, se menciona cómo Ruemmler, junto con un pequeño grupo de asesores, ayudó a Epstein y a su cómplice, Maxwell, posteriormente condenada, a navegar una situación de relaciones públicas potencialmente dañina. En abril de 2015, ABC News estaba planeando un segmento del programa Good Morning America sobre Virginia Roberts Giuffre, quien alegó que durante años Epstein y Maxwell abusaron de ella y la manipularon sexualmente y que la traficaron con hombres poderosos, como el ya expríncipe Andrés de Inglaterra.

Después de que ABC News se comunicara con Epstein para solicitarle comentarios sobre las acusaciones de Giuffre, los correos electrónicos exhibieron que Ruemmler coordinó una estrategia con Epstein. La letrada escribió en un mail que las afirmaciones fantásticas de Giuffre "son, a primera vista, no creíbles".

En una cadena de correos electrónicos fechada el 22 de abril de 2015, Ruemmler preguntó si Maxwell daría una declaración a ABC News. Epstein respondió: "Su abogada le envió una carta extensa al abogado. Sin embargo, ella hará lo que sugieras". Ruemmler le escribió que Maxwell "necesita una declaración breve y oficial que tendrán que leer al aire".

Giuffre se acabó suicidando el año pasado.

¿A declarar?

Los intercambios de correos electrónicos entre Ruemmler y Epstein han llamado la atención de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha estado realizando una investigación exhaustiva sobre cómo el Gobierno federal y otros organismos gestionaron los casos de Epstein y los expedientes relacionados. Sus últimas iniciativas han incluido la obtención de testimonios y documentos de testigos e instituciones vinculadas a él.

Trump, de hecho, hizo se este supuesto ocultamiento de Administraciones previas (demócratas, claro) uno de sus ejes de campaña, por lo que prometió claridad cuando regresara a la Casa Blanca.