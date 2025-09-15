Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
De las protestas propalestinas de Bardem a las joyas de Jenna Ortega: todos los 'looks' de la alfombra roja de los premios Emmy 2025
De las protestas propalestinas de Bardem a las joyas de Jenna Ortega: todos los 'looks' de la alfombra roja de los premios Emmy 2025

El rojo triunfó en la alfombra roja de la gala de los premios más esperados de la televisión, que alzaron a 'Adolescencia', 'The Pitt' y 'The Studio' como triunfadores.

Jenna OrtegaLa actriz de 'Miércoles' dejó apartado el negro, al menos en el cuerpo de su 'naked dress' con cristales de Givenchy.Kevin Mazur/Getty Images
  Javier Bardem, con pañuelo palestinoEl español pareció en la alfombra roja con un claro mensaje político con un pañuelo palestino en señal de protesta contra el genocidio en Gaza.WireImage
  Sydney SweeneyLa actriz de 'Euphoria' lució un vestido rojo satinado de Oscar de la Renta.Kevin Mazur/Getty Images
  Cate BlanchetCate Blanchet con traje negro de Armani Privé.Kevin Mazur/Getty Images
  Pedro PascalEl protagonista de 'The Last of Us', con traje blanco en la alfombra roja de los Emmy.WireImage
  Walton GogginsEl actor de 'The White Lotus'.Kevin Mazur/Getty Images
  Jake Gyllenhaal y su pareja Jeanne CadieuEl actor acudió junto a la modelo a la alfombra roja.Kevin Mazur/Getty Images
  LisaLa cantante y actriz Lisa con un vestido rosa Lever Couture.WireImage
  Selena Gomez y Benny BlancoSelena Gomez, con vestido blanco de Louis Vuitton, y su prometido Benny Blanco.WireImage
  Aimee Lou WoodLa actriz de 'The White Lotus' también lució un pin pidiendo el alto el fuego en Gaza en su vestido rosa de Alexander McQueen.WireImage
  Tramell TillmanEl actor de 'Severance' hizo historia al ser el primer hombre negro en ganar un Emmy a Mejor actor de Reparto.Gilbert Flores
  Adam Brody y Leighton MeesterEl actor de 'Nadie quiere esto' optó por un esmoquin azul claro y su mujer, por un vestido rosa de Prada.Gilbert Flores
  En camiseta y vaqueros, Megan StalterLa cómica de 'Hacks' rompió con la estética clásica de la alfombra roja al ir en vaqueros y camiseta blanca con un bolso con mensaje pidiendo el alto el fuego en Gaza.Kevin Mazur/Getty Images
  Scarlett JohanssonLa actriz lució un vestido amarillo de Prada.WireImage
  Hannah EinbinderLa actriz de 'Hacks' lució un pin de apoyo al alto al fuego en Gaza.WireImage
Marina Prats es periodista de Life en El HuffPost, en Madrid. Escribe sobre cultura, música, cine, series, televisión y estilo de vida. También aborda temas sociales relacionados con el colectivo LGTBI y el feminismo. Antes de El HuffPost formó parte de UPHO Festival, un festival urbano de fotografía en el marco del proyecto europeo Urban Layers. Graduada en Periodismo en la Universidad de Málaga, en 2017 estudió el Máster en Periodismo Cultural de la Universidad CEU San Pablo y en 2018 fue Coordinadora de Proyecto en la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. También ha colaborado en diversas webs musicales y culturales. Puedes contactarla en marina.prats@huffpost.es