Luke Thompson, protagonista de 'Los Bridgerton': "El rechazo al género romántico tiene que ver con la misoginia"
Entrevista con el actor, que interpreta a Benedict Bridgerton, y las actrices Yerin Ha y Hannah Dodd.
Después de tres temporadas, por fin ha llegado el turno de que los fans de Los Bridgerton vean al artista de la familia, el rebelde Benedict, sorprendiéndose a sí mismo y enamorándose de Sophie Baek. Los espectadores ya han podido disfrutar de la primera parte de la cuarta entrega de la serie en Netflix y este 26 de febrero podrán saber cómo los dos protagonistas luchan por estar juntos.
Mientras, los protagonistas de la serie han visitado Madrid para promocionar esta nueva temporada charlando con los fans, asistiendo a un baile de máscaras y hasta disfrutando de unas gildas. El HuffPost ha estado con Luke Thompson, Yerin Ha y Hannah Dodd en un hueco de su apretada agenda charlando sobre la presión de estar en una producción tan exitosa como Los Bridgerton, el desprecio de algunos sectores a las series románticas o qué canciones les gustarían que sonaran en las próximas temporadas.
También, por su puesto, del cariño de los fans, completamente entregados en cada lugar que visitan. “Es una locura. Es uno de los sentimientos más extraños: subirse a un avión, ir a otro lugar y enterarte de que la serie ha llegado hasta ese país. “No sé si alguna vez me acostumbraré a ir a otro lugar y poder conocer a gente y que Bridgerton siga siendo una parte de su vida”, explica Hannah Dodd, que interpreta a Francesca Bridgerton.
Para Luke Thompson, que lleva cuatro temporadas en la piel de Benedict Bridgerton, el fenómeno no es extraño, pero sí ha cambiado al ser en esta nueva entrega el protagonista de la historia de amor central con junto a Yerin Ha. “Es increíble. Estaba muy muy emocionado”, comenta el actor sobre tomar las riendas de la producción.
“Creo que, en el fondo, cualquier actor quiere que la gente preste atención a lo que tiene que decir. Solo quieres tener la atención de la gente por un momento. Y esta serie te permite hacerlo en una escala global, con millones de personas viéndote hacer tu trabajo y obviamente si estás protagonizando la serie, todavía más. Ha sido un regalo, me ha encantado, todo lo que había deseado y más”, valora Thompson.
Para Ha, que da vida a Sophie Baek, poder formar parte del elenco de Los Bridgerton ha sido un regalo, pero también una responsabilidad. “Obviamente hay presión cuando entras a formar parte de la serie, quieres hacerle justicia o algo así. Como ha dicho él, cuando sabes que eres parte de una serie que tiene un público tan grande y pueden ver lo que haces y hacer lo que amas, es un verdadero regalo”, asegura la actriz.
“Nunca pensé que me vería en esta posición, pero creo que eso también es un reflejo de que quizá no me permití a mí misma soñar a lo grande. Creo que a través de interpretar a Sophie también fui capaz de aprender que no debería limitarme”, ha destacado Ha.
La historia de Sophie y Benedict
La cuarta temporada de Los Bridgerton narra la historia de amor entre Benedict, el segundo de los hermanos Bridgerton, y Sophie Baek, una doncella a la que conoce en un baile de máscaras sin saber que son la misma persona. Los protagonistas se enfrentan a todo tipo de obstáculos por la diferencia de clase social, pero su amor se va afianzando poco a poco haciendo evidente que no pueden negarlo.
Es precisamente ese romance quizás menos efusivo y grandilocuente que el de otras temporadas lo que ha conectado con una parte de los fans, que han aplaudido la intimidad que hay entre los personajes. “Lo que deduzco de eso es que esa intimidad se siente específica de esta historia, de estas dos personas. Obviamente, el sexo juega un papel, pero hay mucha intimidad emocional. Eso hace que las escenas íntimas asusten un poco menos porque no estás ahí para hacer un thirst trap, estás ahí para contar una historia y creo que es muy importante agarrarse a eso porque hay una parte de ti y de tu cerebro en esas escenas que piensa ‘la gente tiene que sentirse de esta forma’ y no, simplemente tienes que contar la historia de la manera más realista posible, y eso incluye lo físico”, destaca Thompson.
Para Ha, es positivo que la historia de amor de cada hermano tenga sus propios códigos. “Cada temporada tiene su propio encanto y su manera de expresar el amor, así que es bonito que la gente se identifique con eso. Pero sí, es muy específico”, asegura la actriz.
Ha relata que interpretar a Sophie ha sido bastante “revelador” y que ha aprendido varias lecciones durante el proceso. “Cuando te identificas tanto con un personaje es realmente revelador y te hace reflexionar sobre ti misma, lo que a veces puede ser un poco incómodo. Sientes que te estás exponiendo y puede dar miedo”, comenta.
Para Thompson, cuando entran esas dudas o se atraviesa un momento más difícil a la hora de construir el personaje es importante ser consciente de que está en su mano tomar las riendas de la trama. “Recordarte a ti mismo que estás en el asiento del conductor. Lo que siempre he encontrado quizás más difícil son esos momentos en los que sientes ‘¿Esto es lo que debo estar haciendo en este momento? ¿Es este el momento de protagonista romántico en el que tengo que actuar como un protagonista de un romance?’ y tener que dejar eso de lado. Recordarte a ti mismo que estás en el asiento del conductor, que es la historia de Benedict y Sophie y tiene sus propias particularidades. Es el mayor reto”, destaca el actor británico.
El éxito de Los Bridgerton y el desprecio a las series románticas
Desde que se estrenó la primera temporada en la Navidad de 2020, Los Bridgerton ha sido una de las series más exitosas de Netflix y es venerada por una legión de fans. Sin embargo, algunos espectadores han quitado valor al fenómeno por ser una ficción romántica o por ser considerada algo ‘para chicas’.
¿Por qué se desprecia constantemente al género romántico? “Misoginia. Creo que probablemente un poco”, responde seguro Luke Thompson. “Las novelas románticas y la literatura clásica existen desde hace muchos años y creo que es lo que cualquier ser humano en el fondo desea, lo admita o no. Creo que rechazarlo... no lo entiendo porque obviamente hay un espacio para ello y la gente lo ama por una razón y obviamente refleja a los seres humanos”, asegura por su parte Yerin Ha.
“Lo que me gusta de esta historia es que, obviamente, hay un montón de obstáculos externos, pero también va sobre una vida interna emocional. Cuando digo misoginia es porque creo que es algo así como ‘oh, ese género va de sentimientos’. ‘ Va de emociones. Es tan tonto, va sobre emociones’. Sí, todo va sobre emociones. Creo que es tener un momento bonito y grande. Como has dicho, —el género romántico— tiene un gran pasado, siempre hemos estado interesados en ello. Creo que viene de una tendencia ‘antiemociones’ que puede sentirse un poco... quizás asociada a un cierto tipo de hombre”, añade Thompson.
Su compañera de reparto añade que también tiene un componente “clasista y privilegiado”, y ambos recuerdan que por muchas críticas que reciba la producción, los espectadores quien ver historias de amor. “Bridgerton es una de las series más exitosas actualmente. Claramente la gente lo quiere ver y quiere entender esa parte de sus vidas, el aspecto psicológico”, insiste Thompson.
En el caso de Los Bridgerton, además del romance, la serie ha sido criticada por algunos sectores por incorporar anacronismos o licencias artísticas, algo que para Hannah Dodd es parte del éxito. “Es escapismo y es un drama de época, pero mucha gente se sentía excluida de los dramas de época durante años, años y años, así que lo que está haciendo la serie es crear un mundo que representa mucho más en el que todos vivimos y todo el mundo se merece la oportunidad de verse formar parte de esa historia”, defiende la actriz.
“Sí, hay licencias artísticas y usamos canciones de pop moderno, y todo eso. Pero creo que se ha creado un mundo completamente singular y estéticamente es algo muy específico, pero es increíble que hayan creado algo que lo puedas mirar y decir ‘eso es muy Bridgerton", añade Dodd.
Un paso más en la trama de Francesca
Para Hannah Dodd, esta es su segunda temporada después de entrar a formar parte del elenco en la tercera entrega para sustituir a la actriz que interpretaba a Francesca y la evolución en su trama ha sido evidente, con más carga emocional. “Fue muy emocionante para mí. Esta temporada abarcamos mucho, lo que es un regalo como actor, tener la trama que he tenido. Me siento muy muy afortunada de que los actores que tengo alrededor son extraordinarios, así que mucho es simplemente reaccionar a su trabajo genial”, valora la actriz.
Además, para la intérprete, esta nueva temporada ha supuesto también afianzarse dentro del elenco y tener menos miedo a la hora de afrontar su personaje. “Estuvo muy bien volver y no ser la nueva. Poder estar en el comité de bienvenida para Yerin”, comenta sonriente Dodd.
“Todavía siento mucha presión y todavía me pellizco a diario por estar ahí con todo el mundo. Me siento muy cómoda y los adoro. No doy por sentado ni un solo día en ese set de rodaje, los amo. Pero sigue habiendo un elemento de presión. Ser parte de una serie tan grande puede asustar un poco pero también tengo algo más confianza esta vez, así que es una posición agradable en la que estar”, añade la actriz.
Rosalía, ¿en la próxima temporada de Los Bridgerton?
Además de por sus romances y sus escenas subidas de tono, Los Bridgerton es una serie conocida por utilizar canciones de pop modernas y hacer versiones con una orquesta, utilizándolas tanto en los bailes como en algunos momentos clave de cada episodio.
¿Qué canción eligirían los protagonistas para la próxima temporada? "¿Qué tal algo de Rosalía? Algunas de sus canciones ya son un poco clásicas. Podría ser alguna de su nuevo disco. Es muy intenso, hay una intensidad en ese disco", defiende Thompson sobre Lux.
Una elección con la que coincide Yerin Ha, que añade que además de haber intensidad en el último disco de la catalana, también hay "pasión", un elemento fundamental en las tramas. "Ponedlo en un cuarteto de cuerda", pide Thompson para al próxima entrega.
Su compañera Hannah Dodd prefiere el rock de Goo Goo Dolls, concretamente Iris. "Tengo tantas canciones, tengo una playlist para Francesca. Siempre vuelvo a Iris de Goo Goo Dolls . Cuando conseguí el papel, me acuerdo que saltó en una lista de reproducción y pensé ‘oh, creo que esto resume el camino de Francesca en su conjunto’. Creo que sonaría preciosa en una versión orquestal", defiende la actriz.