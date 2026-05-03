Sydney Sweeney pidió a los guionistas de Euphoria que su personaje fuera más loco y desvergonzado: "Hazme solo un favor, asegúrate de que Cassie está como una cabra"

La nueva temporada de Euphoria no para de acaparar titulares en los medios de comunicación con la participación de la cantante española Rosalía o la popular Sydney Sweeney. Es precisamente sobre esta última de quien su director, Sam Levinson ha hablado en una entrevista con The New York Times, recogida por Business Insider. La actriz quería un personaje concreto con una personalidad concreta.

"Antes de escribir esta temporada, me llamó y me dijo: 'Solo hazme un favor: asegúrate de que Cassie esté loca'", asegura el creador de 'Euphoria'. Tal y como reza la publicación, este mantra es habitual en los personajes que interpreta Sweeney, "persiguiendo la fama y la fortuna aprovechándose de su cuerpo y su falta de un 'código moral".

En una entrevista para la revista Variety, la actriz describió su petición de una forma similar. "Dame más. Te voy a enseñar lo que tengo. Esta chica tiene mucho potencial". Su personaje en la serie es descarado y "necesitada de atención" para animar al público.

"Una marioneta del patriarcado"

Según publica el diario estadounidense la vida de la actriz fuera de las pantallas suele ser poco dogmática. Desgraciadamente, ha sido retratada por todo tipo de villanos del espectro político, desde "una marioneta ingenua del patriarcado" hasta "una cruzada anti-woke o una jefa sexualmente empoderada".

No obstante, "la postura inusual que revela Sweeney, como aquella vez que declaró que todos deberíamos amarnos los unos a los otros, es tan insípida que sigue siendo libre de ganar dinero como quiera, sin el riesgo de romper su palabra o traicionar sus principios".

En este sentido, Sweeney ha sido rostro e imagen de múltiples marcas de múltiples sectores, como Laneige, Kérastase, Heydude, Dickies, Ford y Baskin-Robbins, entre otras marcas, vendiendo artículos de Cuidado de la piel, cuidado del cabello, calzado, ropa de trabajo, coches, helados. "Sydney Sweeney puede ser cualquier cosa y puede vender cualquier cosa". Asimismo, la actriz mantiene "una filmografía variada": El cuento de la criada, Christy, Madame Web, La Asistenta, Inmaculate...