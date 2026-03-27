Disney rodará 'Enredados', una nueva versión de Rapunzel, en la Comunidad Valenciana

La multinacional Disney rodará en varios emplazamientos de la Comunidad Valenciana la próxima superproducción cinematográfica de Enredados, basada en el cuento que tiene como personaje principal a Rapunzel, según ha anunciado este viernes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

En un acto en Casa Mediterráneo de Alicante para presentar la nueva concesión del transporte metropolitano en la comarca de l'Alacantí, el jefe del Consell ha revelado esta "una nueva inversión importante para la Comunidad Valenciana" que tendrá varios emplazamientos en el territorio autonómico, entre ellos los platós de Ciudad de la Luz de Alicante.

La filmación de la película, que actualmente se halla en fase de preproducción, se prolongará durante ocho meses y la Comunidad será el centro neurálgico nacional para un rodaje que también se desarrollará en otras zonas de España. En todo caso, para Pérez Llorca este papel central supondrá "un impulso estratégico para la industria audiovisual valenciana".

Se trata de la adaptación al cine de la película de dibujos animados Enredados (2010) de Disney basada en el popular cuento de los Hermanos Grimm y centrada en Rapunzel, una princesa de melena rubia encerrada en una torre por una bruja.

En un comunicado posterior al acto donde Pérez Llorca ha hecho el anuncio, la Generalitat ha informado de que Enredados estará dirigida por Michael Gracey y protagonizada por Teagan Croft, quien interpretará el papel de Rapunzel mientras que Milo Manheim asumirá el papel de Flynn Rider y Kathryn Hahn será la bruja Madre Gothel, acompañada por otros actores secundarios que se anunciarán más adelante.

'Entusiasmado' por rodar en la Comunidad Valenciana



En la misma nota, se incluyen unas declaraciones del cineasta Gracey donde éste señala que está "entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados”.

El president valenciano ha manifestado que este acuerdo cerrado con Disney permitirá "que esa princesa en una torre tenga la libertad en espacios que le va a ofrecer la Comunidad Valenciana", una "magnífica noticia" que refleja el compromiso de la Generalitat en apoyo y promoción de “un motor estratégico" como es el sector audiovisual.

En este sentido, ha incidido en que el proyecto “dará un impulso estratégico al sector audiovisual valenciano y generará un impacto económico, laboral y social significativo para nuestro territorio” ya que este éxito de taquilla refuerza el posicionamiento de la Comunidad Valenciana "como referente internacional en la industria cinematográfica y su proyección como tierra dinámica de oportunidades, atractiva para la inversión en los cinco continentes”.