El ministro Óscar López: "Hasta la crisis 2008 se clamaba por la desregulación, ahora pasa lo mismo con las redes sociales y la IA"

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha participado este jueves en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que se ha celebrado en Barcelona y donde han desfilado nombres de primer nivel como la filósofa Carissa Véliz o el escritor Cory Doctorow. Lo ha hecho en una charla en la que ha hecho una analogía con el actual estado del arte de la inteligencia artificial y la crisis económica de 2008.

"Todos los que trabajamos en la gobernanza de la inteligencia artificial, cuanto más sabemos más nos radicalizamos", espetó el ministro ante un auditorio durante esa sesión dialogada precisamente con la filósofa Carissa Véliz. "Ya vamos tarde: regular la IA es una cuestión civilizatoria y veo un paralelismo con lo que vivimos en la crisis financiera de 2008".

"Lehman Brothers cayó en octubre de 2008 y aquella época coincidió con el lanzamiento de las grandes redes, Twitter y Facebook, que entre 2009 y 2011 se consolidaron y crecieron exponencialmente. Justo hasta el estallido de la crisis había un clamor a favor de la desregulación del sector financiero. Se crearon cientos de productos absolutamente opacos que condujeron a toda la crisis", incidió el ministro.

"Productos financieros que cuando los expertos comparecieron ante la justicia o ante las comisiones de investigación en el Senado, ni siquiera ellos eran capaces de explicar cómo se financiaban. Creo que ahora pasa un poco lo mismo: ahora hay otro grito a favor de la desregulación", destacó López refiriéndose ya al mundo tecnológico. "No quiero que cuando se produzcan comisiones de investigación y juicios aparezcan ahora ingenieros en lugar de financieros diciendo que se les fue de las manos".

Europa llega tarde, pero eso abre oportunidades

En la charla también sobrevoló la eterna pregunta del papel que juega Europa en el poder de las tecnológicas. "Vuelvo a la analogía con la crisis financiera. ¿Cómo se compite con un centro capaz de producir productos financieros a velocidad de vértigo? ¿Creando los mismos productos? Parece que no. Parece que al final se dieron pasos, se corrigió y se reguló... y a los bancos, por cierto, les va mejor hoy".

En esos términos, el ministro López recordó que "el año pasado los bancos españoles batieron récord de beneficio". "arece que la regulación no ha sido contraria a la competitividad. Al revés. Se han creado productos más sanos. Pasa lo mismo con las redes sociales o con la IA. No hace falta hacer lo que ya han hecho otros".

Cuando se habla de las grandes revoluciones tecnológicas siempre se señala que el Viejo Contiente llega tarde con respecto a potencias como EEUU o China. "Claro que Europa va a llegar tarde. Ya ha llegado tarde", confirmó el ministro. "Pero muchos expertos apuntan que tenemos opciones en la segunda fase de esa carrera: en la adopción de ese modelo y en tener todos los elementos que te permiten tener esa soberanía".