He probado los nuevos Razer Hammerhead V3 HyperSpeed: unos auriculares pensados para jugar, pero que esconden mucho más

Razer ha demostrado estar a la vanguardia en experiencias gaming con productos muy potentes para potenciar nuestro nivel de juego. Pero la marca también esconde mucho más, explorando la productividad y todo tipo de usos, no sólo los ligados con los videojuegos.

Y partiendo de esa base, han lanzado unos auriculares in-ear que cumplen con todo lo anteriormente mencionado. Son capaces de ofrecer una experiencia inmersiva, con muy buen sonido y micrófono. Los nuevos Razer Hammerhead V3 HyperSpeed.

Los he probado estas últimas semanas para todo tipo de usos. Desde el lado gaming, pero también para el día a día, escuchando música en el transporte pública o haciendo una videollamada. Y en las próximas líneas te voy a contar porque son mucho más que unos auriculares para el gaming.

Unos auriculares todoterreno

No es la primera vez que uso el término 'todoterreno' para definir a un dispositivo tecnológico. Pero creo que en este caso es el más apropiado para que acompañe a esta reseña de los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed.

Cuando me llegó a casa, los abrí y pensaba encontrarme algo con una estética mucho más gaming, con una conectividad algo más limitada para otros dispositivos que no fueran el ordenador o mi videoconsola. Estaba en lo incierto.

El logo de Razer en los Hammerhead V3 HyperSpeed. Sergio Coto / El HuffPost

Es cierto que viene con un estuche un poco grande a lo que suele ser habitual en unos auriculares de bolsillo. Pero tiene su por qué. Principalmente, porque en su interior, además de los dos auriculares nos encontramos un conector tipo C, para mejorar todavía más la conectividad con nuestros dispositivos.

Pero la gran alegría es que su estuche hace crecer su batería de forma exponencial. Los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed suman unas 10 horas de autonomía si no van en el estuche. Algo que se agradece para largas partidas, si no queremos unos auriculares de cable. Pero la clave está en su estuche, que hace aumentar la autonomía 30 horas más. Una barbaridad.

Y la cosa no queda ahí. Gracias a su LED podemos saber el estado de la batería o la conexión. Pero también funciona también como receptor inalámbrico de 2,4 GHz. Algo que mejora el rendimiento de latencia ultrabaja en dispositivos compatibles. Todo a través de su puerto USB-C. De hecho, gracias a Razer SmartSwitch, te ofrece la opción de alternar de forma sencilla entre tecnología Bluetooth 6.0 y la conexión inalámbrica Razer HyperSpeed.

Si nos paramos a hablar de los auriculares en sí, estoy seguro de que de no ser por el logo de Razer en color verde, sería muy difícil adivinar que se tratan de unos auriculares gaming. Los he probado en interiores y exteriores y me parecen bastante más elegantes de lo que pensaba. Pero hay que decir que, debido a su mayor tamaño, igual no es lo más ideal para usarlo durante horas y horas. Pero es lógico, los drivers que lleva en su interior hay que guardarlos en algún lado.

Y digo lo de los drivers, porque cuenta con controles táctiles personalizables que te sirven para poder, por ejemplo, silenciar tu micrófono de forma sencilla o activar y desactivar la cancelación de ruido.

Los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, fuera de su estuche. Sergio Coto / El HuffPost

Con buen sonido y cancelación de ruido

Los Razer Hammerhead V3 HyperSpeed cuentan con un sonido muy bueno y una cancelación de ruido que podemos ajustar y personalizar en todo momento a través de la app Razer Audio. Y lo mejor es que es hasta un 50 % superior a su predecesor.

Podemos elegir entre tres opciones: activada, para reducir el ruido de fondo, y lo hace que da gusto; sonido ambiente, que nos permite oír todo lo que pasa a nuestro alrededor; y desactivada, que no aplica ningún tipo de cancelación.

En su app, también podemos personalizar cada uso. Si lo vamos a utilizar para escuchar música, para aprovechar nuestro potencial gaming o para ver una película. Todo de forma editable para amoldarlo a nuestras necesidades.

Imagen de la app Razer Audio, que permite ajustar el ecualizador y la cancelación de ruido. Sergio Coto / El HuffPost

En el caso de usarlos con el ordenador, podemos usar su extraordinario Razer Synapse 4, para poder ajustar todos estos pasos de la misma forma intuitiva que en el teléfono móvil.

Pero en PC sí tiene algo más, THX Spatial Audio. Un sonido envolvente virtual 7.1 que es clave para que los usuarios puedan identificar durante una partida las señales de sonido con mayor precisión.

Además del sonido, cuenta con un sistema de cuatro micrófonos en su interior y funcionan de maravilla. Para una partida en Valorant con tus amigos, es una opción muy buena. Pero ojo, también a la hora de hacer una llamada con ellos puestos. Se adapta a ti y ofrece un nivel de micrófono muy alto.

Sin duda, los nuevos Razer Hammerhead V3 HyperSpeed son una maravilla. Me parecen, de verdad, unos auriculares todoterreno que sirven para potenciar nuestra experiencia gaming, pero también para ofrecernos mucho más cuando apagamos nuestro PC y salimos a la calle. Su precio parte desde los 139,99 euros.